I medici di guardia diffidano l’assessore 

Le guardie mediche delle province di Nuoro e Sassari diffidanol'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria in relazione a un problema comune a tutti i medici di continuità assistenziale, considerati dipendenti e liberi professionisti allo stesso tempo. Secondo la giurisprudenza, il «rapporto convenzionale dei medici di medicina generale, pur se costituito in vista dell’interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, è un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione».

Le guardie mediche, sfruttate anche per la carenza di medici di famiglia, pretendono un chiarimento: «Non siamo considerati né carne né pesce. Ares si adegua all'Agenzia delle entrate, e ci fa pagare un’Irpef da dipendenti, ma non abbiamo gli stessi diritti dei dipendenti: niente ferie, tfr o tutela. È del tutto incoerente. In teoria, per legge, siamo liberi professionisti, nella pratica dipendenti senza diritti». Alla lettera, non è giunta ancora una risposta, nel mentre alcuni professionisti son passati al ruolo di medico Ascot nei paesi sprovvisti di medico di base: «È assurdo - dicono - perché gli Ascot (comunque guardie mediche come noi) sono considerati liberi professionisti. Chiediamo risposte immediate o provvederemo alle più opportune azioni giudiziarie».

