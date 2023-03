I medici di famiglia e la Regione cercano un accordo 

È bastato un solo episodio per ricordare la crisi che vive la sanità sarda da tempo. E a raccontarlo ci ha pensato l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria: «Era il 26 dicembre scorso quando in un Pronto soccorso dell’Isola un settantenne è arrivato con una crisi respiratoria grave. Erano le 13.15. Il paziente però è stato preso in carico alle 23.15. Il giorno dopo è morto. Di questa vicenda si è persa oltretutto la documentazione. Dietro questa sanità che non funziona ci sono nome e cognomi. Servono le segnalazioni. Solo in questo modo noi possiamo intervenire». È un racconto che fotografa la sanità isolana, quella che ieri al centro congressi di Tramatza hanno descritto ancora una volta tantissimi medici di base (circa 300) in rivolta da un mese per le problematiche che vivono giornalmente nei loro ambulatori.

Il tavolo

C’è però una prima buona notizia. L’assessore Doria analizzerà tra pochissimo tutte le richieste avanzate dalla neo nata “Associazione di Medici di Medicina Generale – Sardegna”: «Molte delle istanze sono condivisibili, altre necessitano di trovare un inquadramento nell’Accordo collettivo nazionale. Contiamo che buona parte delle richieste possano trovare risposte attraverso il nuovo Accordo integrativo regionale il cui tavolo di contrattazione aprirà i lavori il 15 marzo con le sigle sindacali. Come uditori possono presenziare anche i medici che fanno parte della neonata associazione. La Regione ha messo in campo risorse importanti e intendiamo accelerare per rispondere alle necessità dei cittadini e alle aspettative degli operatori».

Le richieste

L’assessore ha ascoltato gli interventi dei camici bianchi che da tempo si sentono burocrati piuttosto che medici. Questo per la troppa “carta” che non permette più di mettere al centro della professione il paziente. Ma c’è anche chi ha ricordato gli stipendi troppo bassi, l’aumento del massimale di assistiti da 1.500 a 1.800 pazienti per ogni medico di famiglia ma soprattutto la troppa mole di lavoro: ora i medici di base prescrivono anche i piani terapeutici di cui prima invece si occupavano solo gli specialisti. Altro problema: la mancanza di medici. Su questo Doria promette: «Nel collegato alla Finanziaria abbiamo previsto un aumento delle borse di studio per le scuole di medicina generale, equiparandole alle scuole di specializzazione e con un’integrazione rispetto alle borse di studio nazionali».