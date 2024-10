I medici di base: pronti allo sciopero 

In Sardegna ci sono 450 sedi scoperte, e il numero dei professionisti in servizio è destinato a ridursi ulteriormente. Anche i medici di medicina generale sono in fibrillazione, e le ragioni sono state ricordate nei giorni scorsi dal segretario generale della Fimmg Vincenzo Scotti durante il congresso nazionale che si è svolto a Villasimius. «Siamo pronti ad applicare le prerogative sindacali, dallo stato di agitazione allo sciopero, facendo capire ai nostri pazienti che è in gioco non un interesse di parte ma la salvaguardia di un diritto collettivo costituzionale», ha detto. «Desertificazione sanitaria, riduzione del numero di medici, perdita di interesse all'accesso alla formazione, stanno determinando l’impossibilità a rispondere alle esigenze assistenziali delle aree interne e delle periferie delle grandi città. Attendiamo risposte da almeno quattro Leggi di Bilancio, e considerato che il personale sanitario italiano è il peggio pagato in Europa, siamo a sostegno di tutto quello che ne qualifichi il reddito».

