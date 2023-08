I medici di base preparano la rivolta 

Passata la bufera Covid, tante le promesse di rafforzare la medicina territoriale. Eppure i medici di medicina generale sin ogliastra ono sempre meno e sempre più oberati di pazienti e scartoffie da compilare. E la politica che fa? Qualche volta ci prova, qualche volta non fa abbastanza, qualche volta il pachiderma della burocrazia frena anche i più timidi segnali di cambiamento.

Associati in rivolta

A denunciare il caso è una nuova associazione, nata a febbraio scorso: l’associazione Medici di medicina generale-Sardegna, che conta circa 200 iscritti in tutta l’isola e 22 in Ogliastra, ed è mossa dalla volontà di tutelare tanto i professionisti che rientrano nell’accordo collettivo nazionale quanto «quelli che poi patiscono maggiormente le falle di un sistema che parla lingue diverse, il paziente». L’associazione minaccia proteste, dallo stracciare le tessere sindacali fino alle dimissioni in massa.

Voragini

Nel direttivo Rosalba Melis, 64 anni, medico di famiglia a Bari Sardo. «Il Covid - osserva Melis - ha messo a nudo una situazione che sarebbe comunque emersa, e i nostri politici non sono stati accorti. Un terzo dei medici di famiglia in Ogliastra manca, alcuni centri sono completamente sguarniti come Osini e Seui, nonostante tmisure tampone, a Tortolì ci sono colleghi che hanno in carico 1900 pazienti. Non è vera assistenza e i pazienti sono rassegnati».

La giornata tipo

Rosalba Melis la trascorre come tanti dei suoi colleghi: ambulatorio fino a ben oltre l’orario, pranzo, visite domiciliari dei pazienti allettati, eventuali urgenze. E chi non ha l’assistente, a fine giornata o nel weekend, deve dedicarsi a ricette, prescrizioni, rinnovi dell’Adi, certificati. «Il lavoro è bellissimo - continua Melis - siamo i registi della salute dei nostri pazienti, ma ci ritroviamo a dedicare troppo tempo a pratiche di tipo impiegatizio. Tra pensionamenti e sovraccarico, ci saranno sempre meno medici. Questo buio pare non interessi a nessuno, perché non si è mai pensato di aprire il numero chiuso o un numero congruo alle esigenze. Anche per evitare il fenomeno dei medici a gettone che sono uno scandalo, perché svaluta il lavoro di chi è in organico dal punto di vista economico e professionale». Molti gli appuntamenti in Regione. «Abbiamo incontrato l’assessore Doria portando diverse proposte concrete e qualche risposta ci è stata data, ma è tutto in stallo. Siamo stufi tant’è che con l’assemblea di settembre decideremo il da farsi, non solo strappare tutte le tessere dei sindacati che non ci hanno mai rappresentato, ma anche dimetterci in massa».

RIPRODUZIONE RISERVATA