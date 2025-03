I medici del Papa sciolgono la prognosi 

Roma. «Alcuni segnali indicavano che la situazione è più gestibile ed evidentemente si comincia a vedere una tendenza al miglioramento da qualche giorno». A spiegarlo è Stefano Nardini, ex presidente della società italiana di pneumologia, interpellato in merito alle informazioni contenute nel bollettino di ieri sera sulle condizioni di Papa Francesco, ricoverato da un mese al Policlinico Gemelli.

Buona risposta ai farmaci

Nel testo diffuso ai mezzi di informazione - il Papa ha disposto che ci fosse massima trasparenza sulle sue condizioni cliniche e sul decorso della malattia - si comunica che i medici hanno sciolto la prognosi per il Pontefice. Inoltre «le condizioni cliniche del Papa continuano ad essere stabili. I miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall’obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica». Alla luce di queste indicazioni, Nardini spiega che la situazione resta probabilmente ancora critica ma i segnali di miglioramento «devono essere diventati stabili, con un trend positivo che ha messo i sanitari nella condizione di poter valutare una prognosi in miglioramento».

L’infezione

Ora il Papa resterà ancora in ospedale per completare il ciclo di cure farmacologiche, in modo da scongiurare il rischio che l’infezione ai polmoni possa alzare di nuovo la testa. Sarà necessario anche proseguire con la riabilitazione respiratoria e motoria, percorso già avviato per ristabilire una condizione che i giorni di ricovero hanno compromesso. Per Nardini sono terapie indispensabili perché la degenza a letto e l’utilizzo di una ventilazione non invasiva finiscono per indebolire: la ventilazione meccanica comporta un effetto collaterale dei muscoli respiratori. Un percorso ancora impegnativo che il Papa proseguirà al Gemelli ma che adesso, con la prognosi ormai sciolta, fa ben sperare.

Esercizi spirituali

Ieri intanto Francesco ieri mattina ha potuto seguire gli esercizi spirituali in collegamento con l’Aula Paolo VI, ha poi ricevuto l’Eucarestia e si è recato nella piccola cappella dell’appartamento privato per un momento di preghiera. Nel pomeriggio si è nuovamente unito agli esercizi spirituali della Curia, seguendo in collegamento video. Durante la giornata ha alternato la preghiera al riposo.

RIPRODUZIONE RISERVATA