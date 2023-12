I medici? Artisti sotto i riflettori! L’autismo si combatte anche così 

Una serata con raccolta fondi, per supportare e sensibilizzare sull’autismo. È la base del concerto-show di musica e spettacolo “Aiutiamo per aiutare”, con il gruppo di medici-musicisti “Non solo Ippocrate”, che si terrà domenica alle 20.30 sul palcoscenico del Seminario Arcivescovile in via Monsignor Cogoni a Cagliari. Si tratta di un service per raccolta fondi del Rotary Club Cagliari Sud, organizzatore dell’evento, con l’obiettivo di supportare la Fondazione A18 per l’autismo. Quest’ultima si occupa di promuovere progetti, corsi di formazione e ricerca scientifica indirizzati alle problematiche dell’autismo in età adulta (persone da 18 a 65 anni). «Vogliamo sensibilizzare la comunità su questo tema», puntualizza la dottoressa Maria Rosaria Piras, presidente del Rotary Club Cagliari Sud, «e puntare i riflettori sull’autismo, che purtroppo colpisce molte persone e dove le conoscenze sono ancora carenti con un impegno delle istituzioni spesso insufficiente. Domenica tutti noi saremo presenti per supportare con la nostra raccolta fondi la Fondazione A18: nata nel 2020, primo centro abilitativo per i disturbi dello spettro autistico nel Sud Sardegna, è pensata per offrire attività psicoeducative e abilitative».

I protagonisti

Il concerto-show vedrà la partecipazione dei medici-musicisti del gruppo sardo “Non solo Ippocrate”, fondato da Danilo Sirigu (gastroenterologo e radiologo ecografista, nonché tastiera, voce e autore dei testi) e che ha ottenuto riconoscimenti in ambito nazionale come il primo posto al Med Music Festival. Con lui saranno presenti Pietro Iannelli (dermatologo, armonica blues), Ilio Erbì (igienista, batteria), Paolo Porcu (medico legale, chitarra solista), Daniele Sabiu (ematologo, chitarra basso), Mauro Usala (fisioterapista, chitarra e voce) e Stefania Sirigu (medico e voce). Si esibiranno nella Clinic Music, ossia la riscrittura in chiave satirica di celebri brani con argomenti di medicina. Doveva esserci anche il mago illusionista Alfredo Barrago, ma per un impegno all’ultimo ha dovuto rinunciare: al suo posto il duo comico formato da Gianfranco e Maria Delogu, il primo medico cardiologo direttore della SC di Cardiologia dell’Ospedale di San Gavino e la seconda professoressa di Materie Letterarie all’Istituto Magistrale di Oristano, che da oltre vent’anni mettono in scena “L’ambulatorio del dottor Bronco” sempre con finalità sociali.

La serata

Per il concerto-show la sala contiene 300 spettatori e sono già tante le adesioni. «Per questa serata dedicata all’autismo voglio ringraziare l’amico Danilo Sirigu, il cui gruppo ha accettato con entusiasmo», racconta la dottoressa Piras. «Il Rotary è una rete globale di 1,4 milioni di uomini e donne, con la promozione della salute che è uno degli elementi della nostra mission così come promuovere la pace, combattere l’analfabetismo e la povertà, aiutare le persone ad avere accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici, proteggere il nostro pianeta e le sue risorse e combattere le malattie».

