I medici arrivano dal cielo 

Medici elitrasportati anche nel cuore di Olbia e non per un incidente stradale. L’emergenza urgenza in Gallura è questo. Ieri mattina una donna di 47 anni si è accasciata sul marciapiede, in viale Aldo Moro, colpita da una grave crisi cardiaca. Il primo intervento di soccorso è stato affidato ad un equipaggio di un ambulanza del 118, operatori volontari, ma i medici sono arrivati dall’alto. Un intervento senza precedenti a Olbia, a pochi chilometri dall’ospedale Giovanni Paolo II. Il personale specializzato di Areus (Hems, Helicopter Emergency Medical Service) addestrato per attività in zone impervie e in condizioni proibitive, ha operato nel cuore del centro abitato. La donna è stata soccorsa dai volontari (con il defribrillatore) e poi affidata ai medici di Areus. La paziente è stata stabilizzata e poi trasferita in ospedale a Olbia a bordo di una ambulanza. La donna è ricoverata in Terapia intensiva. L’ambulanza arrivata in viale Aldo Moro aveva un equipaggio composto da soccorritori, sicuramente preparati e decisivi, ma senza un medico a bordo. Per garantire la presenza tempestiva di uno specialista è stato necessario l’utilizzo dell’elicottero di Areus di base a Olbia, i medici sono stati calati con il verricello. In viale Aldo Moro non era mai successo. In altre occasioni l’elicottero si era sollevato per interventi nell’area urbana di Olbia, ma per incidenti stradali.

«Rafforzate il 118»

Un mese fa Areus ha annunciato l’inserimento di 19 operatori specializzati Hems (medici e infermieri) nell’organico delle basi di Alghero, Olbia e Cagliari. L’azienda regionale punta sta creando una rete di punti di atterraggio, 92, tra elisuperfici ospedaliere e “siti Operativi HEMS”, che permetteranno “l’estensione dell’operatività dell’elisoccorso”. Dice la dirigente della Cgil Funzione Pubblica, Jessica Cardia: «L’elisoccorso è uno strumento fondamentale, ma è impensabile che il futuro sia quello che stiamo vedendo con sempre maggiore frequenza. Ci rivolgiamo ad Areus, quali sono le prospettive della rete territoriale del 118? Che intenzioni ha l’azienda sul punto? Noi continuiamo a chiedere gli specialisti per le ambulanze del 118. A Olbia sono pochissimi, Tempio ha i turni scoperti. Questo non può essere il futuro della emergenza urgenza».

