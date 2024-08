«I medici a gettone? «Costi troppo alti, non è la soluzione» 

Sta capitando sempre più spesso che i medici si dimettano dal servizio sanitario pubblico e vadano a fare i “gettonisti”. Sono pagati molto meglio, hanno meno responsabilità e soprattutto turni umani che gli consentono di conciliare lavoro e vita privata. Il dibattito è sempre aperto: camici bianchi in affitto sì o no?

L’Ares Sardegna ha fatto un nuovo bando per coprire il servizio medico di guardia attiva nei Pronto Soccorso degli ospedali, presìdi sempre più in affanno, con organici all’osso (a volte del tutto sguarniti, dunque costretti a chiudere) e tempi d’attesa infiniti, anche di dodici, quattordici ore per i codici bianchi e verdi. E ancora una volta esplode la polemica.

«La questione è molto complicata», sottolinea Emilio Montaldo, presidente dell’Ordine dei medici di Cagliari, «se la scelta è tra interrompere del tutto l’attività di un Pronto soccorso, chiudere i battenti, con tutto quello che ne consegue, oppure chiamare i “gettonisti”, come ci si deve comportare?». Certo – prosegue – «è una toppa, anche perché gestiscono solo i casi meno gravi, non le emergenze, e il dispendio di denaro per reclutarli è elevato. Servono soltanto per smaltire la routine, fanno poco più di un triage, che potrebbero essere fatti anche da una figura diversa da un medico (sempre che abbia una formazione specifica). Però, che non ci siano medici da assumere è un fatto».

L’appalto

La base d’asta complessiva è di 6.560.640 euro per 12 mesi (con quinto d’obbligo, possibilità di estensione e altre spese obbligatorie diventano 9 milioni 947 mila euro). I professionisti potranno seguire soltanto “codici minori” e dovranno avere: una laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente; documentata esperienza lavorativa di almeno un anno presso strutture di emergenza/urgenza quale servizio 118, oppure attestazione del corso di formazione in medicina territoriale, oppure documentato percorso formativo in materia di emergenza; iscrizione all’Albo; abilitazione alla professione medica; età massima 70 anni; cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi Ue, o di uno dei Paesi extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Se non è cittadino italiano, dovrà conoscere la lingua italiana almeno al livello B1.

I posti da occupare sono al Giovanni Paolo II, al Paolo Merlo e al Paolo Dettori (Asl Gallura), al San Francesco e al San Camillo (Asl Nuoro), al San Martino, al Delogu e al Mastino (Asl Oristano), a San Gavino (Asl Medio Campidano), al Sirai e al Cto (Asl Sulcis).

Ogni medico – evidenzia il capitolato tecnico – costerà 85 euro all’ora.

Il guadagno

«Un medico “in affitto” guadagna molto più di un collega assunto regolarmente, e questo è un aspetto che ingenera parecchie perplessità», prosegue Montaldo. «Magari c’è chi lavora in un Pronto soccorso da 25, 30 anni, e ha un determinato stipendio, poi si trova improvvisamente accanto qualcuno che, con molte meno responsabilità e sacrifici, prende con pochi turni quanto lui prende in un mese. Si capisce anche perché sta capitando che i medici lascino il servizio sanitario e vadano a lavorare in una cooperativa».

Le soluzioni

Il problema dell’emergenza-urgenza sta a monte. «I medici in Italia sono in generale poco remunerati rispetto alla media europea», spiega il presidente dell’Ordine. «E su questo la Regione non può fare niente, perché i contratti sono a livello nazionale, però si potrebbe incidere con premi e incentivi, e su questo il margine d’azione che abbiamo è abbastanza ampio».

Per Montaldo, «adesso la Regione sta iniziando ad adottare provvedimenti che potrebbero risolvere i gravi problemi della sanità nell’Isola, ma la politica – di qualsiasi colore – deve finirla di agire secondo logiche di poltrone, e agire esclusivamente nel benessere del cittadino». (cr. co.)

