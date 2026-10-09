I “matti” di Josto Manca in mostra a Tempio 

Era il 1977, nel mezzo di anni di profonda tensione sociale e politica, quando il giovane cronista de L’Unione Sarda Giorgio Pisano e il fotoreporter Josto Manca varcavano per la prima volta le porte del manicomio cagliaritano di Villa Clara per un’inchiesta su tre morti sospette. Porte che si aprivano sull’inferno dei dimenticati, degli esclusi per eccellenza, definiti da un unica categoria, quella dei matti . Di quel reportage, pubblicato sulle colonne di questo giornale, sono rimasti in eredità decine di scatti – recuperati più avanti dai figli – che con rigore da cronista e profonda umanità raccontano un mondo che non c’è più. I manicomi saranno chiusi ufficialmente poco più avanti, la legge Basaglia è del 1978, e quel lavoro, con l’inchiesta di Giorgio Pisano che al tema del disagio mentale dedicherà un’attenzione speciale in tutta la sua carriera, resta profondamente inserito nello spirito del tempo.

L’appuntamento

Ha lo scopo di coltivare la memoria la mostra dedicata alla storia dei manicomi voluta dal Csm di Tempio che si potrà visitare oggi, in occasione della giornata della salute mentale, nello spazio Faber e che vede al centro le foto di Josto Manca (messe a disposizione dalla famiglia) di Villa Clara e dell'ex Ospedale Psichiatrico di Dolianova, affiancate dalle immagini di Rizzeddu a Sassari e dell'ex manicomio di Santa Maria della Pietà a Roma. «La mostra nasce con l'intento di riportare alla memoria un modello di assistenza psichiatrica profondamente diverso da quello attuale. Per decenni – sottolinea la psichiatra Elisabetta Russino, – il manicomio ha rappresentato la principale risposta alla sofferenza psichica grave: l’unica soluzione era lo sradicamento dalla famiglia e dal proprio contesto di vita e poteva trasformarsi in una condizione di lunga durata, con conseguenze profonde sulla libertà personale, sulle relazioni e sull'identità della persona».

Villa Clara come manicomio fu chiuso definitivamente nel 1998, dopo aver ospitato fino a 1800 pazienti, anche se era stata creata per una massimo di 500 persone. Il concetto di salute mentale e di cura è profondamente cambiato ed è una delle più profonde rivoluzioni della storia recente ma è complicato abrogare stigma e pregiudizi per legge.

Quegli sguardi persi, quei corpi infagottati o appena vestiti, quegli uomini e quelle donne privati della dignità e del titolo di esseri umani restano scolpiti nella memoria e sono stati il cuore di mostre, podcast, libri, in quel territorio dove il giornalismo diventa testimonianza di ciò che è stato.

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