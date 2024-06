«I matrimoni interreligiosi favoriscono il terrorismo» 

VENEZIA. «I matrimoni misti fra donne cattoliche e uomini mussulmani possono essere un facilitatore delle infiltrazioni del terrorismo islamico»: ha suscitato subito grande polemica l’affermazione di Elena Donazzan, assessora regionale veneta all’Istruzione ed esponente di Fratelli d’Italia (dopo un passato in Forza Italia), partito che l’ha candidata alle Europee. «Purtroppo il matrimonio è anche una legalizzazione, un contratto sociale che dà molti diritti agli sposi», ha detto ieri: «La nostra società può essere sicuramente multietnica, ma non multiculturale. Culture così diverse ravvicinate possono rivelarsi un problema, in un periodo caratterizzato da forte terrorismo. L’Italia si sta scristianizzando».

Immediate le reazioni del Pd: «La competizione Vannacci-FdI sta generando dei mostri. Meloni prenda le distanze da queste parole», ha detto la deputata Ouidad Bakkali. Per il senatore e segretario regionale dem, Andrea Martella, «Donazzan non sa quel che dice: a parte l'inconsistenza di quest'argomento sul piano della realtà, siamo di fronte a un’altra dimostrazione di sessismo e razzismo da parte di chi dovrebbe occuparsi di scuola e pari opportunità». Donazzan non è nuova a uscite molto discusse, come quando cantò “Faccetta nera” alla radio e si giustificò con la tesi che Mussolini «ha fatto anche cose buone».

