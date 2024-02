I match di ritorno in Coppa Italia 

Tre partite per stabilire le finaliste della Coppa Italia di Promozione e chi accederà al turno successivo nella competizione nazionale di Eccellenza. Si giocano oggi pomeriggio.

A Terracina scende in campo l’Ossese, vincitrice del Trofeo in Sardegna, per la gara di ritorno del primo turno a eliminazione diretta in Eccellenza: il club del Sassarese parte dallo 0-0 della gara di andata e deve vincere per andare avanti nella competizione.

In Promozione sono in programma Monastir-Arborea e Siniscola-Lanteri. I match di andata erano finiti rispettivamente 2-2 e 2-1 per la Lanteri. (ant. ser.)

