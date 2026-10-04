I Mataresos al concorso di torri umane a Tarragona 

I Mataresos de l’Alguer tornano protagonisti a Tarragona per il Concurs de Castells 2026, una delle più importanti manifestazioni della tradizione castellera. Per la seconda edizione consecutiva la colla algherese ha preso parte all’appuntamento che riunisce le migliori formazioni dei Paesi Catalani e rappresentanze provenienti da diverse città del mondo. Sono 56 i Mataresos arrivati da Alghero, adulti e bambini, praticamente quasi tutti i componenti della giovane colla , nata appena tre anni fa e già nota nel mondo casteller.

Sabato scorso, in Plaça de la Font, davanti al municipio, gli algheresi hanno preso parte all’incontro delle colles castelleres internazionali insieme alle formazioni provenienti, tra le altre, da Andorra, Parigi, Londra, Madrid, Copenaghen e dal Cile. La formazione ha affiancato gli Xics de Granollers, contribuendo alla composizione della “pinya”, la base dei castells. Domenica, invece, sono stati al fianco dei Borinots di Sants, prestigiosa colla di Barcellona capace di realizzare costruzioni di nove piani. Un’altra occasione per consolidare il legame culturale tra Alghero e la Catalogna attraverso una delle sue tradizioni più spettacolari.

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