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25 maggio 2026 alle 01:15

I martiri di Porto Torres 

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Porto Torres festeggia i tre martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario: un evento che coinvolge tante comunità della Sardegna. Dopo il pellegrinaggio da Sassari alla Basilica di San Gavino a Porto Torres, nella notte di sabato, al pomeriggio della domenica l’altra suggestiva processione con i simulacri dei Santi Martiri Turritani che, dall’ipogeo della chiesetta di Balai, vengono riportati in città, passando per il lungomare e le vie del centro. Al mattino di oggi la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Sassari Francesco Soddu. Durante il solenne Pontificale avviene la riconsegna delle chiavi della Basilica al parroco, alla presenza dei due sindaci di Sassari e Porto Torres. La conduzione in studio è di Mariangela Lampis.

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