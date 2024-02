I marciapiedi? Una trappola 

I milionari progetti di recupero dell’ex miniera sono ormai al via, e anche varie strade gruviera sono state riasfaltate. E i marciapiedi disastrati? Quelli possono aspettare. E per gli anziani o i disabili la trappola è sempre dietro l’angolo, come per il povero 85enne, Salvatore Lai, che domenica mattina è rovinato al suolo per le condizioni del camminamento di via Napoli, strada storica che compare in tutte le cartoline d’epoca (e infatti a quei tempi le sue condizioni sembrano essere rimaste).

La protesta

La situazione di non pochi (ma non tutti, ovviamente) marciapiedi della città dimostrano che esiste una Carbonia a due velocità: brava e lesta ad accaparrarsi fondi per programmi ambiziosi, lumaca quando occorre intervenire con urgenza in situazioni datate decenni. «Come da noi in via Lubiana – interviene Anna Argiolas, 80enne che abita nel tratto medio del viale più lungo della città – ci sono punti in cui il marciapiede è del tutto sparito, cumuli di macerie al posto delle mattonelle: farebbe fatica a camminarci sopra anche un giovane atletico». Carla Lunetta, attivista per i diritti dei disabili, da tanti anni costretta in sedia a rotelle, è costretta a un singolare aggiornamento: «Ogni tanto devo correggere la mappa del percorso da compiere perché nel frattempo vari marciapiedi in centro sono peggiorati: ogni volta che in Comune ho sollecitato, mi è stato risposto che sarebbero scattati non interventi tampone ma lavori complessivi riguardanti anche la sede stradale: non si può ragionare sempre in questo modo e lavarsene le mani, perché le necessità possono essere disgiunte». Camminare in corso Iglesias è un azzardo per le caviglie: «Anche qui mega progetti come i garage e il parco urbano di cui siamo grati – dice Angelo Salis, 82 anni – ma non mezza giornata dedicata a riparare marciapiedi divelti dalle radici».

Le segnalazioni

Rialzi, cedimenti, pavimentazione sgretolata e scivolosa, buchi realizzati per ospitare alberi mai messi a dimora, sono le caratteristiche di via Deffenu, via Partigiani, via Marconi, via Liguria, via Gobetti: «Con le nostre partecipate passeggiate per le vie della città talora in sedia a rotelle oppure fingendoci non vedenti, abbiamo più volte sensibilizzato l’opinione pubblica sui rischi che corrono gli utenti deboli – afferma Andrea Deiana, presidente del Naba “No alle barriere architettoniche” – siamo convinti che gli interventi tampone possano coesistere con i grandi e importanti progetti». E dove non ci pensa l’erosione naturale dei materiali o la potenza delle radici, ci si mette pure il Comune: il nuovo marciapiede di via Costituente è in parte ostruito dalle macerie del muretto abbattuto da un’auto. Interpellato sulla questione marciapiedi, l’assessore ai Lavori Pubblici Manolo Mureddu, al momento non ha dato risposte.

RIPRODUZIONE RISERVATA