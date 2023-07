I manutentori Sogaer: più soldi per la reperibilità 

Una protesta più rumorosa che numerosa. Sono arrivati all’aeroporto in una quindicina, ieri a fine mattina, con bandiere (dell’Ugl), fischietti, trombette e striscioni per chiedere più soldi per la reperibilità. La protesta dei manutentori della Sogaer, che si occupano della manutenzione di tutto lo scalo, dai parcheggi all’illuminazione, atterra agli imbarchi dello scalo di Elmas semideserto a causa dello sciopero. «Protestiamo per il mancato riconoscimento di un equo compenso per la reperibilità», spiega Nicola Corazza, rappresentante Ugl rsa Sogaer, gruppo manutenzione. «Il sabato e la domenica, la nostra reperibilità viene riconosciuta per 2 euro lordi all’ora, gli altri giorni addirittura meno: 1,50 euro lordi, sempre all’ora. Tutto questo succede a Cagliari mentre nella maggior parte degli aeroporti la reperibilità», che viene definita attraverso una contrattazione di secondo livello in base ad accordi tra azienda e rappresentanze sindacali, «viene pagata 5 o 6 euro lordi», spiega ancora il rappresentante della Ugl. «Avevamo cominciato una trattativa con l’azienda ma poi tutto è saltato quando l’azienda ha proposto un aumento del 40%, che significa 40 centesimi di euro lordi in più. Ua proposta, che altre sigle sindacali hanno accettato, alla quale noi abbiamo detto no. Perché siamo operai specializzati e invece continuano a trattarci economicamente con stipendi da operai generici». ( ma. mad. )

