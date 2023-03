«Da queste parti la gente non sapeva più nulla, neppure i nomi dei morti perché i manifesti di lutto non li appendevano più». Massimo Aresti, commerciante di Sanluri con bottega a Samassi, in viale Stazione, ha deciso così di esporli nel bancone del suo market per offrire un servizio alla comunità. Dopo aver comunicato ora e giorno dei funerali, gli annunci mortuari finiscono in “archivio”: finora ne ha collezionato migliaia.

a pagina 31