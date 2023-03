I manifesti funebri? In bottega 

Ha visto il problema e trovato la soluzione. Massimo Aresti, commerciante sanlurese di 63 anni con bottega a Samassi, ha avuto un’idea semplice: «In questa parte del paese nessuno attaccava più i manifesti mortuari e la gente non era più informata sui compaesani che venivano a mancare. Da queste parti non si sapeva più nulla. Ecco perché ho pensato che fosse una buona idea esporli qua, in negozio». I due necrologi del giorno stanno sotto il vetro nel banco del registratore di cassa accanto a una montagna di cioccolatini farciti al liquore. Il servizio è molto gradito dai residenti che hanno nel negozietto di viale Stazione un punto di riferimento sicuro. «Ormai per molti è diventata una consuetudine passare anche solo per vedere se è morto qualcuno. Io, tra l’altro non li rimuovo subito, li tengo qualche giorno qui alla cassa, a meno che non ci siano esigenze di spazio».

L’archivio

L’iniziativa, avviata tre anni fa, ha dato al 63enne lo spunto per un’attività secondaria: collezionare i necrologi. Seduto oltre il banco verde pastello, gli basta chinarsi un attimo per recuperare un grosso plico. «Ecco questi sono solo alcuni di quelli che ho messo via in questi ultimi anni. Io li leggo tutti e li conservo, possono anche tornare utili. A questo punto ne ho migliaia perché la media è di uno ogni due giorni», racconta sfogliando gli annunci confezionati da parenti afflitti. Sul bancone spiccano quelli di un uomo e una donna per i quali il servizio funebre è stato affidato a due agenzie differenti. «Io non voglio fare favoritismi, entrambe le agenzie Arco Fiorito e Arca possono portarli qui in negozio e io li espongo, perché lo scopo è solo quello di comunicare ai samassesi il nome dei compaesani che non ci sono più».

Il servizio

In effetti in pochi minuti qualcuno si affaccia oltre la tendina all’ingresso per controllare se sotto il vetro sono comparse delle novità. «Ovviamente non mi faccio pagare, ci mancherebbe – chiarisce Aresti –. A me non costa nulla, sono felice di offrire un servizio ed essere utile alla comunità nella quale lavoro ormai da trent’anni».