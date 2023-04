L’ultima specialista in organico è andata via nei giorni scorsi e il Pronto soccorso di Tempio ii è trovato senza medici. Così ieri i due massimi dirigenti, il direttore generale della Asl Marcello Acciaro e il direttore sanitario Marcello De Fazio, hanno rimesso il camice bianco e si sono dati da fare in corsia. In caso contrario sarebbe stato necessario chiudere il servizio, dopo aver informato il prefetto.

a pagina 51