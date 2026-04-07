I manager alla palestra della salute 

Dalle aree interne arriva un modello di sanità che guarda al futuro e mette al centro le persone. È in questa direzione che si inserisce l’impegno dell’Asl di Nuoro, protagonista del corso di formazione manageriale promosso da Agenas e Ares. Al centro dell’azione Asl un progetto di eccellenza per il Distretto di Sorgono. Promosso dalla Comunità montana del Mandrolisai, in cui l’Asl 3 è partner, punta al potenziamento delle figure professionali di prossimità: infermieri e ostetriche di comunità, che prendono in carico le persone e supportano le famiglie. Tra le azioni più innovative il taxi sociale per facilitare l’accesso ai servizi alle fasce più fragili e le “palestre della salute” per prevenzione e promozione di stili di vita, attivate con i primi pazienti diabetici. Il lavoro ha avuto il plauso della commissione di valutazione per qualità, innovatività e coerenza con gli obiettivi della Comunità montana Gennargentu Mandrolisai, dell’Asl 3 e della programmazione regionale. A rappresentare Asl un team composto da Anna Piras (funzione organizzativa Hr direzione professioni sanitarie), Cristian Salvatore Tore (funzione organizzativa ospedale-territorio–direzione professioni sanitarie e mobility manager del progetto Snai), Giovanna Palimodde (servizio sociale aziendale), Monica Bonazzo (Hub del farmaco) e Pietro Mulargiu (SerD). (f. le.)

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