I Mamutzones si preparano per Venezia 

I Mamutzones antigos di Samugheo, il 20 febbraio, saranno tra i protagonisti che animeranno piazza San Marco a Venezia in occasione del carnevale. Un percorso iniziato anni fa grazie a un progetto dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia, che partecipa alla kermesse capace di richiamare a Venezia turisti da tutto il mondo. Il primo anno il palco di Venezia era stato aperto a sei regioni, da qualche anno la Sardegna è ospite fissa. Nel 2020, proprio il giorno in cui il gruppo samughese avrebbe dovuto esibirsi, è scattato il lockdown. «L’importanza di questo evento per noi è data dal fatto che andiamo a rappresentare il nostro paese e la Sardegna e ne siamo davvero orgogliosi», afferma il capogruppo dei Mamutzones Gianni Mura. Con il gruppo sarà presente anche una rappresentanza del Comune. Il sindaco Basilio Patta spiega: «Questo fatto ci conferma quanto sia diventata importante la maschera di Samugheo. Speriamo di essere invitati anche ad altri eventi».

