I Mamuthones  e il tenore di Bitti sono beni culturali 

Dopo la presenza al carnevale di Venezia per i Mamuthones e Issohadores e sul palco del festival di San Remo per il Tenore di Bitti accanto a Mahmood, le maschere tradizionali di Mamoiada e il Remunnu ’e Locu sono arrivati ieri a Roma. L’occasione è stata la presentazione del progetto censimento patrimonio culturale immateriale nei piccoli comuni, promosso da Unpli, Fondazione Pro loco Italia, Ministero della Cultura, Anci e Icpi. I primi a salire sul palco sono stati Andrea Sella, Dino Ruiu, Pierluigi Giorno, Mario Pira, protagonisti di quel canto a tenore riconosciuto dall’Unesco patrimonio orale e immateriale dell’umanità. Insieme ai Tenore nella sala dell’istituto centrale per il patrimonio immateriale, Raffaele Sestu presidente regionale Unpli: «Quando queste quattro voci si uniscono nasce quello che Daniele Cossellu, fondatore del Tenore di Bitti, chiama armonia». Per il progetto verranno raccolti centinaia di dati grazie al supporto delle Pro loco e delle amministrazioni locali, saranno create una piattaforma digitale per rendere fruibile a tutti la documentazione, e un’app web. I Mamuthones e issohadores si sono esibiti poi nella vestizione e nella tipica danza, un antichissimo rito apotropaico che ha incantato gli spettatori. A Roma anche Giannino Puggioni, uno dei fondatori della Pro loco di Mamoiada. «Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto, il ringraziamento va all’Unpli, senza le Pro loco la nostra tradizione non sarebbe stata portata avanti».

