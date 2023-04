I Mamuthones a scuola insegnano agli alunni tradizione e identità 

I Mamuthones a scuola per incontrare gli studenti. Ad ospitare l’iniziativa è stata la scuola di via Beethoven che ha accolto alcuni rappresentanti della Pro loco di Mamoiada che hanno spiegato i segreti della vestizione e che non si sono sottratti alle domande degli alunni delle classi quarte G e H.

Il Mamuthone Fabrizio Gungui e gli Issohadores, Gesuino Gregu e Pasquale Sedda, hanno parlato di identità, di Sardegna, di origini, di Mamuthones e Issohadores, e spiegato il significato delle maschere di Mamoiada. «Occasioni come queste sono uniche e importanti», ha detto Gregu. «Bisogna entrare nelle scuole e parlare ai nostri bambini, raccontare la nostra storia, solo così siamo sicuri di avere custodi consapevoli del nostro patrimonio».

L’incontro è arrivato a conclusione di un percorso interdisciplinare sulle tradizioni portato avanti dalle insegnanti, finalizzato al consolidamento dei concetti di patrimonio culturale, tutela e valorizzazione delle tradizioni sarde. «La scuola, la città e le associazioni si aprono ad un confronto con un mondo misterioso», ha aggiunto la dirigente scolastica Cinzia Sciò, «un mondo affascinante, quello delle tradizioni popolari della nostra storia e delle associazioni che si fanno custodi di questo patrimonio e dei nostri valori che sono le nostre radici, attraverso un racconto che inizia nella notte dei tempi». All’incontro hanno partecipato anche l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta e la presidente della Commissione cultura Ketty Giua. (g. da.)

