«I malati qui sono a casa» 

Il prossimo 10 marzo festeggeranno il primo anno di attività, ma il loro è un percorso che parte da lontano, dagli albori dell’allora Associazione malati oncologici. Sono i volontari di Kairos Odv, un vero e proprio presidio a tutela della salute, con l’impegno di circa 20 associati che ogni giorno accolgono i pazienti di transito in città, nella casa di via Verdi 21, a due passi dall’ospedale San Francesco, dove operano nel reparto di Oncologia.

Inaugurata nei mesi scorsi, la struttura al terzo piano di una palazzina residenziale, ha ogni comfort, con 5 posti letto suddivisi in tre camere, due bagni, la cucina, uno studio e niente barriere architettoniche grazie all’ascensore. Un prezioso punto d’appoggio per pazienti e famiglie, con numeri importanti: oltre 60 gli ospiti accolti in questi mesi, fra il calore, beni di prima necessità e biancheria pulita, in un ambiente sanificato quotidianamente.

La presidente

«Il nostro è un impegno per il cittadino e la difesa del diritto alla salute - racconta la presidente, Giuseppina Raggio - facciamo rete con tutte le associazioni, dedicandoci a chi soffre ed è meno fortunato. Siamo soddisfatti del lavoro finora svolto. Fin dalla ricerca della casa, abbiamo trovato il supporto di tanti, che non hanno mancato poi di sostenerci nel trasloco e nelle fasi procedurali».Forte l’azione sinergica con l’apprezzamento che valica la provincia: «Andiamo avanti grazie al lavoro dei volontari, al passaparola di chi ha soggiornato qui e al sostegno di diversi sanitari. Il nostro è un servizio gratuito, non chiediamo un euro, accogliendo chiunque abbia bisogno: dai malati oncologici a tutti coloro che affrontano ogni patologia». «Sul nostro soggiorno è presente un quaderno, dove gli ospiti scrivono delle memorie prima di tornare a casa. Le loro parole ci scaldano il cuore e sono il motore per proseguire in questa missione. Chiunque contribuisce inviando un’offerta alla onlus, che si regge solo grazie al sostegno dei cittadini e al rispetto della normativa».

L’accesso

«Basta una telefonata - dice la presidente - e sulla base della disponibilità apriamo le porte a tutti, dai bambini con i genitori, agli anziani passando per i giovani. C’è chi soggiorna per pochi giorni, chi per settimane».’impegno va oltre l’accoglienza e il volontariato ospedaliero: «Se necessario accompagnano i pazienti e le famiglie al supermercato, ad acquistare farmaci o anche in una passeggiata. Cerchiamo di fare del nostro meglio indirizzandoli ai principali servizi. Ne nascono delle amicizie profonde».nche i condomini sono entusiasti del servizio. «Siamo fortunati - dice orgogliosa Raggio - abbiamo trovato dei vicini perbene che non mancano di supportarci qualora ne avessimo bisogno».o sguardo è già proiettato sulle iniziative future: «Pensiamo ad evento per il nostro primo anno, puntiamo ad allargare la cerchia collaborando con le scuole e favorendo l’ingresso di giovani nell’associazione.Vogliamo aiutare quante più persone possibili. Fare del bene ci scalda il cuore».

