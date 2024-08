I magici tramonti al Bastione 

Basterebbe concentrarsi sul panomara mozzafiato. Possibilmente facendosi trasportare dalle note suggestive dell’Hallelujah di Cohen, intonata dal giovane artista di strada con la chitarra e tanto talento.

La magia

Se poi ci si aggiunge anche la magia del tramonto ecco che sembrano quasi scomparire le sedute di cemento distrutte da anni e mai sostituite; cancellate pure le scritte dei teppisti sul plexiglas, le transenne e recinzioni di metallo dei lavori non ancora conclusi. Dettagli di una tarda serata che mostra il volto bello del Bastione, con i bambini che giocano mentre i grandi parlano delle loro cose nelle panchine di ferro a prova di vandali, comitive di turisti entusiasti, venditori di souvenir e giovani innamorati intenti a giurarsi amore eterno.

Recensioni istantanee

Certo il degrado resta - ed è innegabile -, ma è sufficiente posare gli occhi altrove e concentrarsi sulla bellezza per metterlo momentaneamente da parte; almeno per un giorno. Quello in cui le giuste rivendicazioni dei cittadini riuniti in comitati e non, lasciano spazio per esempio ai commenti da cinque stelle delle comitive di turisti che, graziati dagli ascensori funzionanti, li vedi cercare la luce migliore per il selfie di rito: ovviamente spalle all’arco. E lo dicono in tutte le lingue del mondo che è un posto incantevole. Per tanti il più bello della città. Nessuna rimostranza, non oggi. Se non per il caldo asfissiante: responsabilità evidentemente da addebitare a chi sta oltre i 56 metri sul livello del mare della terrazza intitolata all'ex re d'Italia Umberto I. Non sarebbe sicuramente male eliminare l'ecomostro nella rampa accanto al De Candia - che il Comune ha recentemente ripulito - ma non è sicuramente un bel vedere. Con i visitatori stranieri che ci sbirciano dentro per capire ciò che prima ancora di loro non capiscono i cagliaritani. Ma c'è anche altro nel più maestoso monumento del capoluogo sardo che in un fine giornata d'agosto sembra indossare il vestito migliore.

Gli innamorati

Lo scenario sicuramente si presta, aiuta il concerto a offerta del chitarrista con palco improvvisato, così è un tripudio di romanticismo, con più o meno giovani avvinghiati nonostante l'afa che si promettono amore infinito con lo sguardo perso all'orizzonte. E un attimo dopo li vedi impegnati in baci appassionati a due passi dai lucchetti “stile Moccia” che qualcuno ha pensato di mettere anche nella ringhiera che circonda la passerella per raggiungere l'ascensore. Roba dimenticata da chi avanti con gli anni si limita a sorridere ripensando al Bastione di un tempo.

I nostalgici

«Era la cartolina migliore della città, il nostro fiore all'occhiello», riflette Carlo Muscas, 73 anni e consorte al seguito a caccia di refrigerio con una coppia di amici. «Vedere tante famiglie riunite e un po' come tornare indietro nel tempo. Basterebbe poco per riportare questo posto all'antico splendore», interviene Franca Vacca dalla panchina accanto. Problema che non investe certamente i più piccoli, che sfrecciano con monopattini e giocano ad acchiapparsi nel gigantesco piazzale pieno di vita e progetti. Dove un bengalese tenta di farsi la giornata vendendo calamite della Sardegna e simil Borsalino senza troppo successo. Ma sorride anche lui: «Poca roba, ma non importa». Sorridono tutti.

