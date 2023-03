I maestri in mostra al Tonio Dei 

I grandi pittori e maestri dell’isola sbarcano in teatro, al Tonio Dei di Lanusei. Il realismo di Meledina, l’acquarellista Eros Kara Pintor, le opere di Pinuccio Sciola, e poi Cabras e Spera. Sabato 1 aprile alle ore 18.30 al teatro Tonio Dei di Lanusei si inaugura la rassegna Arte a teatro, con una mostra dedicata ai grandi pittori sardi, con in testa il maestro sassarese Libero Meledina sicuramente uno dei più grandi pittori del secolo scorso. Eros Kara Pintor grande acquarellista e maestro del colore, Pinuccio Sciola, scultore e pittore di chiara fama. Infine, Cabras e Umberto Spera due dei più quotati maestri dell'attuale panorama pittorico sardo. La mostra potrà essere visitata fino al 12 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. La mostra è organizzata da Chicco Serafini in collaborazione con l'Associazione Culturale In Teatro presieduta dal lanuseino Alessandro Mulas. (p. cam.)

RIPRODUZIONE RISERVATA