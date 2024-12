I maestri dell’organetto e Mariantonietta Bosu 

Il Natale arriva a colorare di note le notti di Nulvi e Belvì, cui il progetto Insulae Lab porta in dono una delle sue produzioni originali più belle, caratteristiche e caratterizzanti dello scorrere di un progetto che mescola talento e arti e intenti sino ad ottenere una miscela armonica e perfetta.

Ad animare le due serate in programma - la prima andrà in scena oggi alle 20.30 negli spazi del Centro Servizi Anglona in località Giulzi, la seconda sarà ospitata domani alle 19 nel cuore di Belvì nell’accogliente Caffè Letterario Barbagia Ospitale - sarà “Org.Net”, la musica di 4 organetti suonati ad arte da Pierpaolo Vacca, dal giovanissimo Giacomo Vardeu, da Totore Chessa e da Mariantonietta Bosu, preziosa nota rosa di questo straordinario quartetto costituitosi a Berchidda per intuizione del direttore artistico del progetto Insulae Lab Paolo Fresu. Uno spettacolo capace di creare un’atmosfera unica intrisa di festa e tradizione, occasione speciale per ritrovarsi insieme attorno alla musica e condividere la gioia delle feste, grazie a melodie e ritmi che parlano della terra di Sardegna e rendono tutto ancora più denso, autentico e magico.

RIPRODUZIONE RISERVATA