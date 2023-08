I maestri della classica a Cagliari  

Secondo appuntamento stasera a Cagliari per Le Notti Musicali il festival dedicato ai grandi maestri della classica inserito nella XXIII Accademia internazionale di musica di Cagliari, in corso sino al 31 agito.

Alle 21, come sempre nell’Auditorium del Conservatorio G. P. Da Palestrina, i pianisti Sandro Zanchi (Italia), Yun Yang Lee (Taiwan) e Aoko Soga (Giappone), il mezzosoprano Laura Capretti (Italia) e i giovani quartetti d’archi Zied Quartet (Francia) e Cong Quartet (Hong Kong) si alterneranno sul palco per proporre alcune tra le più belle pagine del repertorio classico. Per informazioni e biglietti: Box Office Sardegna, viale Regina Margherita 43, telegiornale 070/657428 - Mail: info@boxofficesardegna.it, L’Accademia di musica di Cagliari nasce da un’idea dei fratelli Cristian e Gianluca Marcia, (direttore artistico il primo, presidente il secondo) ed è realizzata in co-produzione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.

