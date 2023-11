I maestri del (vice)maestro 

«Jannik sugli sci era veramente forte, ma con il suo fisico poteva eccellere in qualsiasi sport. Ha scelto il tennis e va bene così. Ha questa ampiezza incredibile» che dal centro gli permette «con due passi, di raggiungere un lato del campo con grande facilità». Il vicentino Massimo Sartori, oggi 56enne, per oltre vent'anni è stato coach, tra gli altri, di Andreas Seppi. Ma è anche lo “scopritore” e primo maestro di Sinner, che domenica al cospetto di Novak Djokovic si è dovuto accontentare del titolo di “vicemaestro”. «L'ho conosciuto che aveva 13 anni e mezzo, era in terza media. Me ne parlò un amico ed andai a vederlo al torneo di Ortisei. Mi colpì subito l'armoniosità dei suoi movimenti», ha ricordato Sartori a Radio anch'io sport . «Sfoggiava un bel rovescio, il dritto un po' meno. Serviva a piedi uniti, come Monfils. Già si vedeva che aveva la stoffa per diventare un giocatore vero». Tornando all'attualità, nel 2023 «Sinner ha fatto un grande salto di qualità. È migliorato fisicamente tecnicamente» ha sottolineato Sartori, «e nella settimana delle Atp Finals ha dimostrato di poter affrontare match lunghi, fisicamente molto impegnativi. È sicuramente pronto per arrivare in fondo e provare a vincere tornei importanti, nei quali si gioca al meglio dei tre set su cinque, contro avversari di fascia alta». In finale Sinner ha però «ha pagato un po' la tensione della prima finale veramente importante della sua carriera". All'atleta altoatesino ed al suo staff Sartori ha riconosciuto il merito «di aver fatto un grandissimo ordine nel suo tennis durante il 2023, con una organizzazione perfetta di tutta la stagione, ha dimostrato di essere il più preparato per giocare molto bene tutto l'anno».

Piatti chiaro

Anche il maestro Riccardo Piatti, titolare dell'omonima accademia tennistica di Bordighera, che ha introdotto Sinner nel circuito dei professionisti è d’accordo che ormai il ragazzo altatesino si muove su un’altra dimensione: «La finale di Torino è sicuramente solo la prima di una lunga serie che vincerà e auguro a Jannik un grande in bocca al lupo per questo presente e per il futuro», dice. «Bravo per non aver ascoltato le inutili critiche ricevute durante la sua ultima mancata partecipazione alla Davis, circa il suo non attaccamento “alla maglia” e sul suo sentirsi o meno italiano. E come ho sempre detto e sempre dirò: forza e divertiti». E puntualizza: «Critiche sterili, arrivate da persone non competenti e che non sanno cosa significa fare la prestazione di alto livello«. E rivolgendosi direttamente a Sinner (rimasto a Bordighera, fino al febbraio del 2022, anche con il maestro Luka Cvetkovic): «Jannik, una settimana così alle Finals, i futuri Slams che vincerai e il ranking mondiale sono il miglior modo per dimostrare il tuo attaccamento all'Italia e di fare sentire tutti gli italiani orgogliosi di avere uno come te tra i migliori atleti al mondo».

