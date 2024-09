«I lupi hanno ucciso la mia azienda» 

In Friuli ci è arrivato 18 anni fa, partendo da Ovodda con una valigia carica di sogni e la volontà di costruire tra le alture della Val Tramontina il proprio futuro. Nel comune di Tramonti di Sotto, l’allevatore Francesco Mattu, 48 anni, ha trovato una seconda casa, costruendo mattone dopo mattone l’ovile, meta di decine di turisti e residenti, richiamati da formaggi e ricotta a chilometro zero. Ora per lui la scelta estrema di mollare tutto e tornare in Barbagia, dopo che il suo gregge è stato sterminato dai lupi, che da tempo imperversano nel Pordenonese, creando allarme fra la popolazione.

La storia

«Possedevo un piccolo gregge di circa 40 capi che mi consentiva di vivere dignitosamente - racconta Mattu, sconsolato - i lupi me lo hanno ridotto a sole 15 pecore che sono segregate in stalla con i costi triplicati per il fieno. Nella valle il problema è fuori controllo, per questo una volta concluse delle formalità burocratiche venderò tutto e tornerò in Sardegna». Mattu, protagonista nel 2021 del docu-film “Il profumo del mirto”, dice: «In Friuli mi hanno accolto come un figlio. Ho trovato una seconda famiglia ad iniziare dalla gente del posto, passano per il regista Christian Canderan e tanti altri amici. Sarà dura lasciare Tramonti, ma non ho altra scelta che tornare a casa». Diversi pastori sardi sono pronti ad aiutarlo con una “paradura” ma lui è irremovile.

Niente paradura

«Ho bloccato tanti corregionali che volevano aiutarmi a rimettere tutto in piedi. Sarebbe inutile, con i lupi pronti a fare nuovamente razzia. Qua il problema è più grande di come si possa pensare e le istituzioni locali devono porvi rimedio, diversamente sarà un dramma per tutto il comparto zootecnico». Per Mattu sarebbe insostenibile anche la scelta di “blindare” la proprietà con moderne strumentazioni: «Sono costi economici ingenti, che non posso permettermi. Dovrei recintare con reti elettriche tutta l’area e dotarmi di altri cani maremmani. Rischierei un ulteriore tracollo, qua la quotidianità va avanti fra notti insonni e il cuore in gola». Guarda con preoccupazione a ciò che accade nell’Isola, col dilagare della lingua blu: «Una volta tornato a casa ragionerò insieme ai miei cari se proseguire nei terreni di famiglia o dedicarmi ad altro. Non ho mai avuto paura di reinventarmi».

