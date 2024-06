I luoghi nuragici di Villanovaforru ospitano le arti dei teatranti 

La XVI edizione del NurArcheoFestival, dal 13 al 21 luglio, unisce teatro e archeologia in importanti siti della Sardegna. Quest’anno il cuore della manifestazione sarà Villanovaforru in una scelta che risuona con la storia del festival: fu qui il primo spettacolo, 17 anni fa. Le visite guidate ai siti archeologici durante il giorno preparano il terreno per gli spettacoli serali, creando un’esperienza culturale e artistica completa. Negli 8 giorni di rassegna si avvicenderanno sulla scena attrici e attori fra i più rappresentativi del panorama teatrale italiano tra cui Valentina Cervi, Elena Bucci, Saverio La Ruina, Giorgina Pi, Iaia Forte, Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, Paolo Panaro, Francesca Morello.

Villanovaforru

Il festival prenderà il via sabato 13 alle 19 nel villaggio nuragico di Pinn’e Maiolu con “Sas Comares luvolesas” di Ilos Teatro. Recitato in sardo, racconta “Contos de foghile”: storie tramandate oralmente che assumono una dimensione fantastica. Alle 20.15, “Sa Sangia. Malacarne” di Teatro dallarmadio esplorerà la complessa psicologia della follia nel contesto del regime fascista.Il 14 luglio alle 18, “Zatò & Ychì” al Parco archeologico Genna Maria, tra tradizione giapponese e danza contemporanea, seguita alle 20, al Museo Archeologico, da “Tutto tranne Gramsci”, una produzione Anfiteatro Sud, ideato e diretto da Susanna Mameli. Si chiude a Pinn’e Maiolu. Per le 21.30, Ruth - la casa Comune: Rifugio e Risonanze, con Francesca Cola, danzatrice e coreografa. Si riprende il 16 luglio: a Pinn’e Maiolu l’esito finale del laboratorio “Mi ritrovai” di Marco Martinelli, ispirato ai primi canti dell'Inferno di Dante. Alle 18, il Museo Archeologico presenterà “Il venditore di fiabe” per un viaggio musicale, seguito alle 19 da “Nata vicino ai fantasmi. Nata tempesta” di Giorgina Pi. Un’ora dopo a Genna Maria andrà in scena “Arianna nel labirinto”, scritto da Vito Biolchini con Salima Balzerani. Alle 21.30 a Pinn’e Maiolu si rivive il mito con “La canzone di Giasone e Medea”.Il 19 luglio la compagnia Bocheteatro proporrà a Genna Maria, alle 18, “Come d’incanto”, testo e regia Monica Corimbi. I riflettori si spostano, alle 19.30, nella scuola elementare con “Why Clitennestra”, firmato Effimero Meraviglioso e Asmed. Alle 21.30 Iaia Forte, nell'area archeologica di Pinn’e Maiolu, “Interpreta Sandro Senna”.

Il 20 luglio, “Cammina cammina lucertolina” di Fueddu e Gestu porterà il pubblico in un viaggio attraverso la fiaba di Maria Lai e Giuseppina Cuccu. Alle 20, “La strada che va in città” di Natalia Ginzburg, con la regia di Iaia Forte. Alle 22, in piazza Municipio, "Via del popolo" di Saverio La Ruina.Si chiude il 21 luglio. Alle 17 a Genna Maria “Alla ricerca dei nuragici” di Origamundi: spettacolo che esplora il nuragico con attori e burattini. Alle 19.30, Paolo Panaro presenterà “Eneide” a Pinn’e Maiolu. Alle 22 concerto “Tutto brucia soundtrack” di Francesca Morello.

Altri luoghi

Ma il Nur solcherà non solo i siti della Marmilla. Tappe a Villagrande Strisaili, Tortolì, Baressa e Sant’Anna Arresi. Nell’attesa che siano comunicati i programmi definitivi, a Baressa, dal 8 al 13 luglio, si terrà Las Muchissimas, una residenza artistica condotta da Mariantònia Oliver, regista, coreografa e danzatrice catalana. Il 17 luglio, la Casa Museo di Baressa ospiterà “Lus”, una piccola performance di Ermanna Montanari.

