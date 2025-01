I luoghi, le parole e l’eredità di Berlinguer Sabato a Sassari la monumentale mostra 

«È un dato oggettivo: nessuna delle personalità politiche del secondo Novecento gode di un simile interesse e di una popolarità, persino tra i giovani che ne riconoscono la coerenza tra pubblico e privato»: sottolinea Tore Cherchi, presidente della Fondazione Enrico Berlinguer della Sardegna. Approda nell’Isola la mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” che sarà inaugurata questo sabato alle 11.30 nel Padiglione dell’artigianato Eugenio Tavolara di Sassari, la città natale del del leader del più grande Partito comunista d’Occidente. Organizzata dalla Fondazione con il Comune di Sassari, il contributo della Regione Sardegna, la collaborazione della Fondazione di Sardegna e il patrocinio dell’Università di Sassari, la mostra sarà visitabile gratuitamente sino al 19 marzo. In seguito sarà trasferita a Cagliari.

L’inaugurazione

All’inaugurazione interverranno Salvatore Cherchi e Ugo Sposetti, presidenti rispettivamente della Fondazione Enrico Berlinguer e della Associazione Enrico Berlinguer. Previsti gli interventi del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, della presidente della Regione, Alessandra Todde, del presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, e della presidente dell’Anci, Daniela Falconi. Le conclusioni saranno affidate a Gavino Angius, componente della segreteria nazionale del Partito comunista nel periodo berlingueriano. Alla cerimonia parteciperanno le figlie di Enrico Berlinguer, Bianca e Maria.

Anniversario

Un'esposizione imponente a 40 anni dalla morte, che propone documenti originali, foto e audiovisivi e ha già riscosso grande successo a Roma, dove è nata grazie all'idea dell’associazione Enrico Berlinguer di Roma e alla Fondazione Gramsci. La mostra è stata portata anche a Bologna. Nelle due città ha raccolto oltre 100 mila visitatori.

Le novità sarde

La versione sarda è arricchita da una nuova sezione dedicata al rapporto tra il leader del Pci e la sua terra natia. La sezione Berlinguer e la Sardegna illustra tre fasi: l’adesione al Partito comunista a Sassari e le prime esperienze di militanza attiva; il ritorno in Sardegna nel 1957 come vicesegretario regionale; il contributo alla politica sarda come vicesegretario e segretario nazionale. Dice il presidente della Fondazione: «Il rapporto con la Sardegna non è certo episodico, ma intenso e reale anche quando è segretario nazionale. La linea autonomistica si sposa con quella del compromesso storico. Presentiamo poi documenti inediti come il manoscritto del comizio per il 1° maggio 1944, quello fatto dopo essere stato detenuto cento giorni nel carcere sassarese di San Sebastiano in seguito ai moti del Pane».

Anche per le scuole

La Fondazione Berlinguer, che gestisce la mostra insieme alla Fondazione Nivola, curerà in modo particolare il rapporto con le scuole affinché gli studenti e le studentesse, con la visita e con la partecipazione ai laboratori didattici, possano approfondire la conoscenza della storia della seconda metà del Novecento di cui Enrico Berlinguer è stato appunto un protagonista primario.

Le sezioni tematiche

Sono cinque: gli affetti, il dirigente, la crisi italiana, la dimensione globale, l’attualità e il futuro. Si aggiungono focus specifici: il contributo del Partito Comunista Italiano alle riforme adottate in Italia dal 1968 al 1984, le relazioni internazionali intessute da Berlinguer che sottolineano la dimensione globale della sua leadership, la violenza politica e lo stragismo, drammatica costante di quegli anni, i libri a lui dedicati a evidenziarne il particolare rilievo storico-politico.

Un’altra politica

Tore Cherchi aggiunge: «Per spiegare la grande attenzione intorno alla sua figura bisogna pensare anche alla nostalgia di un certo modo di fare politica che non riguarda solo chi sta a sinistra. E poi il rigore, la serietà, il rapporto coi cittadini. Le idee di Berlinguer – senza volerne fare un’icona - sono i cosiddetti pensieri lunghi. Molti giovani quando si avvicinano a Berlinguer trovano una sintonia: ad esempio che la cosa pubblica va rispettata, che la pace è un bene essenziale, che bisogna agire per ridurre le tensioni e non per provocare l’escalation. Era avanti ed è attuale più che mai anche il suo pensiero sull'ambiente: lui parlava di austerità, di un modello che andava contro il consumismo, che faceva già i conti con la natura e il consumo di risorse».

