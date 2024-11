I “Luoghi dell’uomo”: antichi villaggi, miniere e monumenti 

Nuraghi, antichi ovili, zone minerarie, sentieri dei carbonai. La Sardegna rappresenta un insieme di tracce che, dalla notte dei tempi fino ad oggi, descrive la storia dei suoi abitanti e dei luoghi che da sempre sono stati utilizzati per la caccia, la pastorizia, l’agricoltura e così via. Villaggi scomparsi, percorsi dei caprari, monumenti megalitici segnano tante aree dell’Isola che Matteo Cara, geografo nuorese e curatore della collana “Camminare in Sardegna 2”, ha descritto nell’ultimo volume in uscita domani con L’Unione Sarda: dodici percorsi dedicati a “I luoghi dell’uomo”. Escursioni che, dalla Giara fino a Capo Caccia, passando per il Sulcis e il Supramonte, raccontano cosa i nostri avi hanno lasciato. «La Sardegna è interamente un luogo dell’uomo: non c’è angolo delle sue montagne e delle sue vallate dove non si incontri il segno del passaggio degli antenati. Dai monumenti megalitici ai villaggi scomparsi, dai resti delle chiese abbandonate ai segni, più semplici ma ugualmente preziosi, della vita rurale, non c’è spazio che non contenga il ricordo della mano dell’uomo e delle comunità che lo hanno abitato, regalando agli occhi dell’escursionista la possibilità di leggerlo ed interpretarlo», spiega Cara.

Silenzio e tutela

I percorsi descritti passano per luoghi che oggi sono raggiungibili per lo più solo a piedi, un tempo passato magari anche zone in cui i carri transitavano tra un villaggio e l’altro. La natura ha vinto di nuovo e l’uomo ha lasciato spazio. «Il silenzio contrasta col fervore e con la vita che un tempo occupavano questi luoghi costantemente e genera nell’escursionista una possibilità costante di riflessioni e suggestioni», aggiunge il geografo.

Le escursioni

Per raccontare l’ultimo volume in edicola da domani, si può partire da Bruncu Suergiu, «un vastissimo sito archeologico disposto, come tutti quelli che insistono sulla Giara, sul bordo dell’altopiano», racconta Cara. La Giara è un luogo magico. Il percorso per arrivarci passa per «la cima di Zepara Manna e alcuni, bellissimi “pauli”, partendo dal parco di Cracchera nel territorio di Sini. Nel mezzo del paesaggio unico della Giara, percorso dai celebri cavallini, Bruncu Suergiu si ritaglia un ruolo d’eccezione: le rovine sono coperte da un bosco ormai fitto e muschioso e risalgono a diverse epoche. Muoversi qui genera sempre un’impressione di costante scoperta ed evoca la vita passata degli abitanti che, per secoli, ne hanno percorso le strette strade ormai dimenticate», spiega.

Le miniere

Diverso invece quello che si vive nell’escursione al Villaggio Norman, in territorio di Gonnesa. Qui i segni dell’uomo sono più recenti. «Era l’agglomerato di case dei dirigenti della miniera di San Giovanni, alle pendici della montagna che anticamente era chiamata Barlao. Alla chiusura della miniera molti dei carreggi che servivano, tramite piccole decauvilles, al trasporto del minerale, sono stati abbandonati e la vegetazione è andata lentamente fagocitando ogni cosa». Oggi l’area rappresenta anche un esempio virtuoso di «recupero e di nuove possibilità: gli ultimi abitanti del villaggio, insieme ad alcuni appassionati, hanno infatti dato vita ad una straordinaria rete sentieristica recuperando i percorsi dei minatori e della miniera», aggiunge Matteo Cara.

Spostandosi infine al centro dell’Isola, Canale Cannas è un profondo vallone che divide l’altopiano su cui sorge Ardauli da Sorradile. Il sentiero passa per «le necropoli scavate nella tenera roccia ignimbritica locale», e si trovano le tracce di «numerosi villaggi medioevali scomparsi e del castello di Brogariu, arroccato su un picco ai bordi del canale ed affiancato dalla vicina tanca de Sas Animas, luogo di leggende e racconti. Ma la vera sorpresa sta nel canale: qui un microclima particolare ha dato origine a ciliegeti e castagneti a basse quote, unici nel loro genere», conclude Cara. Alla fine dell’escursione, poi due gioielli: «Il mulino ad acqua di Traessile, con le ingegnose canalette scavate nella roccia madre, e la scalinata di Iscaledda ‘e su Para, dove i gradini sono incisi sulla roccia viva». Luoghi dell’uomo dove è possibile apprezzare un mix equilibrato tra natura e storia.

