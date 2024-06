I luoghi del Cammino di Santa Barbara in onda sulla Bbc 

Un intreccio di parole ed emozioni, per raccontare il tempo, la quotidianità,e la familiarità del Cammino minerario di Santa Barbara. Nasce così, l'approfondito servizio giornalistico della britannica Bbc, la più antica emittente nazionale del mondo sul Cammino, sull’esperienza che gioca a favore di una realtà sempre più affermata, nel tessuto sociale e culturale della sua città, Iglesias.

Una città connessa con il resto del mondo, dalla Francia all'Argentina, sui passi di un cammino, quello minerario, consegnato dalla storia al pensiero moderno. La troupe arrivata nell’Isola ha descritto nel dettaglio piacere, novità, e mistero dei luoghi del Cammino. «Straordinario - commenta il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, dopo il successo scaturito dal servizio giornalistico della Bbc- hanno descritto con profondità la bellezza e la sensibilità di questa realtà, con un linguaggio intenso che ha aperto nuovi spazi di dialogo oltre i confini, interpreti di una storia ancora tutta da scrivere. Il Cammino è stato per lungo tempo sconosciuto e oggi è protagonista della nostra vita». Un successo dunque, per tutti ma soprattutto per la città di Iglesias, sullo sfondo della quale si muovono realtà produttive in crescita, e i sentimenti per un tempo della storia, quello minerario, mai dimenticato, a difesa del sacrificio di centinaia di persone.

