I luoghi che curano secondo Inghilleri  

Quando i cambogiani lasciarono le loro case in città per trasferirsi in campagna, portarono con sé il pentolino che usavano per scaldare l’acqua del tè, ogni mattina, durante la colazione con la famiglia. Non lo fecero tutti, ma lo fecero in molti. I Khmer Rossi vagheggiavano una società nuova, costruita sulle rovine di quella vecchia, i cittadini anelavano la vecchie case e le cose usate. Nella nuova dimora avrebbero ricevuto un pentolino identico, ma non sarebbe stato come quello scaldato per tanti anni, e, a rischio della propria vita -era vietato portarsi oggetti della propria casa, decisero comunque di non rinunciarvi. Perché, spiega Paolo Inghilleri nel suo ultimo saggio “I luoghi che curano” (Raffaello Cortina Editore), gli spazi che abitiamo e le cose che li riempiono dicono molto di noi, e non possiamo privarcene senza sentirci spezzati e impauriti.

Il primo appuntamento della nuova stagione dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, curata da Maria Antonietta Mongiu insieme con Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico nazionale di Cagliari, che prende il titolo dal volume di Inghilleri, è dedicato al rapporto tra gli esseri umani e l’ambiente. Ambiente inteso come paesaggio, città, casa, comunità, in senso ampio, come spiegherà l’ordinario di Psicologia sociale all’Università Statale di Milano, domani, a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, alle 18.

Come un neonato

Per spiegarsi, lo studioso cita innanzitutto il neonato, che impara a riconoscere le persone più importanti per lui attraverso gli odori, i colori, le voci, che vede e ascolta in casa, e quelle pareti, insieme con gli arredi e gli oggetti, lo aiutano a sentirsi al sicuro, a dargli l’idea che è finito dentro una rete di relazioni che lo sostiene. Non è solo, insomma.

Una cosa simile accade negli slum di numerose megalopoli del mondo. Negli enormi agglomerati di case accatastate l’una sull’altra, senza fognature, luce e altri servizi essenziali, eretti in fretta e furia alle periferie di città come Mumbai in India, o San Paolo in Brasile, si stringono legami che reggono ogni sfida. Inghilleri lo sa perché nello slum di Dharavi (Mumbai), ha trascorso del tempo durante una ricerca di qualche anno fa. Che sia un incendio, l’arrivo di migranti da altri slum o zone dell’India, oppure altri tipi di difficoltà, gli abitanti fanno fronte comune, dispiegano ampie reti di solidarietà. E sì che a Dharavi convivono un milione di persone.

Che dire poi, dei luoghi storici delle nostre città? Una piazza, un museo, una chiesa. Ci sono cari, chiosa lo psicologo milanese, perché conservano la memoria di ciò che siamo stati, di quando eravamo piccoli, o piccoli lo erano i nostri nonni; si svolgono riti, attività, cerimonie, in cui ci riconosciamo, che ci accomunano ad altre persone. Ci ricordano che non siamo soli, che altri sono come noi.Una delle difficoltà maggiori che incontrano i figli di migranti, nati in Italia o giunti per ricongiungersi ai genitori dopo aver trascorso un periodo della loro vita nei paesi d’origine è ricomporre i cocci della propria identità. «Chi sono?», si chiedono. «Vattelapesca», rispondono. «Come faccio a capirlo se dove mi trovo ora non ho nessun riferimento?»

Nostalgie

Una ragazza peruviana, trapiantata a Milano e molto sofferente, ricorda Inghilleri, trovava conforto nelle immagini, scovate su Internet, di una telecamera del parco di Lima dove andava a giocare con gli amici.

Probabilmente, una delle ragioni per cui non ci piace togliere dagli spazi pubblici i simboli della nostra tradizione religiosa e culturale, è proprio perché hanno a che vedere con l’identità di ciascuno, e non ci va di metterla in discussione se ci sentiamo costretti a farlo. A meno che, precisa lo studioso, non siamo noi stessi a deciderlo, a concordarlo.

Il nostro benessere fisico e psichico, ma anche quello dell’intera società, conclude il professore, è molto legato ai luoghi che abitiamo, allora, occorre prendersene cura, affinché essi si prendano cura di noi.

RIPRODUZIONE RISERVATA