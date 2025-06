“I love rosé” questa sera a Palazzo Doglio per degustare i migliori rosati dell’Isola 

I love… rosé! Questa sera a partire dalle 19.30, Palazzo Doglio a Cagliari accoglie la terza edizione dell’evento conviviale e glamour che celebra i migliori vini rosati della Sardegna in un’atmosfera frizzante e rilassata, perfetta per inaugurare l’estate in città. Radiolina è media partner dell’iniziativa.

Nato su iniziativa di Isabelle e Jean-Paul Tréguer, fondatori della cantina So Chic !, in collaborazione con Palazzo Doglio, “I love rosé” è oggi un appuntamento atteso da appassionati, curiosi e turisti in cerca di esperienze autentiche e di qualità. L’evento si svolgerà a Corte Doglio, che verrà trasformata per l’occasione in una grande piazza rosa a cielo aperto. Protagoniste della serata saranno 12 cantine tra le più prestigiose dell’Isola, che presenteranno in degustazione le loro migliori etichette di rosé – sia fermi che bollicine – offrendo un vero viaggio sensoriale nel cuore della produzione vitivinicola sarda.esenti Nuraghe Anthigori, Argiolas, Audarya, Contini 1898, Dolianova, Cantina Mesa, Podere Guardia Grande, Cantina Santadi, Sella & Mosca, Siddùra, So Chic ! e Vigne Surrau. Ad accompagnare le degustazioni, una selezione di street food gourmet, proposte culinarie da gustare passeggiando tra i banchi delle cantine, con l’accompagnamento di musica dal vivo.

L’ingresso è libero, mentre per accedere alle degustazioni sarà sufficiente acquistare il ticket. Il pubblico è invitato a partecipare con un tocco di rosa.

