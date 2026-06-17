“I Love Rosé” La nostra estate parte dal Doglio 

Vino, musica e convivialità per dare il benvenuto alla stagione più attesa dell’anno. Oggi la Corte di Palazzo Doglio ospiterà una nuova edizione di “I Love Rosé”, l’evento dedicato ai vini rosati della Sardegna che negli anni è diventato uno degli appuntamenti simbolo dell’inizio dell’estate cagliaritana. Un’occasione per degustare nuove etichette, incontrare produttori e vivere una serata all’aria aperta nel cuore della città, tra brindisi e atmosfera festosa.

Le cantine

L’appuntamento prenderà il via con la presenza di Radiolina, che accompagnerà il pubblico nel pre-serata con collegamenti in diretta in attesa dell’apertura ufficiale della manifestazione. Dalle 19 la Corte di Palazzo Doglio si trasformerà quindi in un grande spazio dedicato ai sapori e alla socialità, pronto ad accogliere appassionati, curiosi e turisti per una serata all’insegna dei brindisi e della scoperta. Protagonisti saranno naturalmente i vini rosati dell’Isola. Tra le cantine presenti figurano Argiolas, Sella & Mosca, Cantina Mesa, So Chic! e Tenute Olbios, insieme ad altre realtà del panorama vitivinicolo regionale. Un percorso che consentirà ai visitatori di conoscere le diverse interpretazioni del rosato sardo, attraversando territori, tradizioni e stili produttivi differenti che negli ultimi anni hanno contribuito a far crescere la reputazione di questa tipologia di vino anche fuori dai confini regionali. Tra un calice e l’altro non mancheranno le proposte street food e gli spazi dedicati alla convivialità, elementi che hanno contribuito al successo di una formula capace di unire enogastronomia e intrattenimento.

Il Premio

Novità dell’edizione 2026 sarà il “Premio del Pubblico Rosé”. Ogni partecipante che acquisterà una degustazione riceverà una scheda per esprimere la propria preferenza e contribuire all’assegnazione del riconoscimento destinato al vino più apprezzato della serata. Un modo per coinvolgere direttamente i visitatori e valorizzare il lavoro delle aziende presenti. Saranno disponibili due formule: un ticket da 12 euro con due degustazioni e una proposta da 20 euro che ne comprende quattro. Confermato anche il tradizionale dress code che invita il pubblico a indossare un dettaglio rosé, piccolo simbolo di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a colorare di rosa uno dei luoghi più suggestivi del centro cittadino e a segnare, idealmente, l’inizio dell’estate cagliaritana.

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