«I locali della piscina occupati da un senzatetto» 

La piscina scoperta? «È stata occupata da un senzatetto». Forza Italia suona ancora l’allarme sullo stato di abbandono dell’impianto comunale di Maria Pia nei cui spogliatoi, a detta dei consiglieri azzurri, in questi giorni di freddo intenso, starebbe soggiornando una persona in difficoltà. «Un problema che occorre affrontare e risolvere in tempo reale, anche perché costituisce un viatico per ulteriori occupazioni», avvertono i consiglieri Marco Tedde, Antonello Peru, Giovanna Caria, Lina Bardino e Nina Ansini: «Ancora una volta ribadiamo che sulle strutture sportive, e non solo, è necessario un cambio di passo. La negligenza nel seguire i procedimenti rischia di provocare effetti dannosi a tutta la collettività per il futuro».

Il dito puntato sulla vicina vasca coperta, un cantiere abbandonato che l’attuale maggioranza vorrebbe poter rimettere in moto. Di recente il presidente della commissione Sport, Marco Colledanchise, ha fatto sapere che sarebbero necessari ulteriori due milioni e mezzo per completare i lavori. «Un impegno importante che ci sentiamo di sostenere in concreto. Il gruppo consiliare di Forza Italia auspica che il collega Colledanchise proponga un emendamento di pari importo al bilancio. Noi lo voteremo».

RIPRODUZIONE RISERVATA