I liquami fognari invadono la piazza 

Un’emergenza senza fine che si ripete costantemente. Così in piazza Lao Silesu a Sant’Elia da alcune settimana gli abitanti sono costretti a convivere con l’odore nauseabondo delle fogne: i liquidi hanno invaso la stradina che porta all’ingresso del palazzo al numero 2. E nonostante le segnalazioni ad Area, Comune, Abbanoa e Demanio la situazione è sempre la stessa.

«Come sempre», sottolinea Daniela Graffeo, «assistiamo al rimpallo di responsabilità. Area ci dice di far intervenire l’autospurgo a spese del condominio perché non è sua competenza. Il Comune ci risponde di contattare Abbanoa che a sua volta ci rispedisce al Demanio. Insomma tutto resta fermo e la situazione, con il passare dei giorni, diventa sempre più allarmante». I liquami hanno oramai invaso gran parte della strada e dello spiazzo davanti a uno degli ingressi del palazzo.

«Purtroppo ci troviamo sempre più spesso in queste situazioni», evidenzia una inquilina. Anche raggiungere le proprie auto, parcheggiate nella piazza, è diventato complicato perché i liquami si stanno allargando. E con il passare dei giorni, se non si interverrà, c’è il rischio di trovarsi davanti a un’emergenza igienico sanitaria. Quanto accaduto in queste settimane si ripete oramai da anni. Il sistema fognario va sempre più spesso in tilt: l’autospurgo interviene, risolve il problema temporaneamente, ma dopo qualche settimana l’emergenza si ripresenta. (m. v.)

