I liquami fognari invadono il cortile del palazzo: «Così da quattro anni: situazione insostenibile» 

Costretti a vivere con l'odore nauseabondo delle fogne. Da quattro anni chi abita in via Bosco Cappuccio 12, a San Michele, periodicamente, si ritrova con un cortile interno invaso dai liquami e dagli escrementi. E l’intervento dell’autospurgo, come denunciano gli inquilini, oramai non serve più a niente: sembra infatti che si sia rotto un tubo delle fogne sotto la pavimentazione e dunque gli scarichi del palazzo dopo alcune settimane emergono facendo scoppiare una vera e propria emergenza sanitaria.

I documenti

«I miei genitori vivono al pianto terra», evidenza una delle inquiline. «La situazione è insostenibile. Quando i liquami escono da un pozzetto del cortile interno, l’aria diventa irrespirabile e nessuno pulisce. Tutto il palazzo deve tenere le finestre chiuse per l’odore». Le segnalazioni al Comune sono per ora servite a poco. «Si è parlato di un intervento risolutivo del problema. Ma essendoci anche inquilini proprietari di abitazioni, i lavori non sono mai iniziati». E sono trascorsi quattro anni. «Assurdo. Viviamo in mezzo agli escrementi. E questa situazione attira topi e insetti. Insomma una vera emergenza».

Le immagini

Foto e video parlano da soli. «Una situazione simile si era verificata anche diversi anni fa davanti all’ingresso del palazzo. I miei genitori si erano dovuti pagare i lavori per rifare la tubazione, per poter entrare in casa. Cosa aspetta il Comune a intervenire?». (m. v.)