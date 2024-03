I Lions ricordano  l’avvocato Gallus 

Tutto pronto per la commemorazione dell’avvocato Raffaele Gallus, scomparso a fine gennaio, a 95 anni. Ex sindaco, presidente della provincia di Cagliari, avvocato, ma anche fondatore della Libertas e del Lions club Selargius, scrittore, amante della lingua sarda e attore.

E proprio il Lions club selargino ha organizzato per domani una serata in suo ricordo, alle 17 nella sala consiliare del Comune. Fra i presenti ci sarà la moglie Emilia, insieme ai figli Giambattista, Elisabetta e Francesco. E ci sarà la presidente del Lions cittadino, Teresa Orrù: «Gallus era un filantropo, aiutava chi era in difficoltà e i più deboli, i giovani», racconta Orrù. «Un uomo generoso, come dimostrano le tante donazioni: come il bus per trasportare i bambini malati oncologici in Bielorussia, e la realizzazione di un poliambulatorio in India, per citarne alcune». (f. l.)

