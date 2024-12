I Lions donano un’ambulanza alla municipalità di Tiro, in Libano 

Il cuore della Sardegna per il Libano che soffre per il conflitto israelo-palestinese. Proprio in occasione del Natale è arrivata alla municipalità di Tiro, che ospita migliaia di sfollati delle aree di confine del Libano meridionale, un’ambulanza del valore di 45mila euro, che segue medicinali, dispositivi sanitari, cibo, vestiti e altri beni di prima necessità, arrivati nel Vicino Oriente sin da novembre.

Il mezzo, dono del Lions Club Cagliari-Saint Remy, è equipaggiato con le più avanzate tecnologie per il monitoraggio e la cura di pazienti critici. La raccolta è stata promossa dal colonnello Eugenio Fortunato, comandante del Reggimento Logistico “Sassari” e ha coinvolto, oltre ai Lions, l’Ordinariato Militare per l’Italia, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il Gruppo Grendi 1828, la Nurjana Technologies S.r.l, l’Associazione Nazionale Brigata Sassari, Gli amici di Don Bosco-Cagliari e il Nucleo Operativo Soccorsi di Quartu Sant’Elena.

La consegna della donazione è avvenuta nella sede del “Disaster management risa”, nel corso di una cerimonia alla quale ha partecipato Hassan Dbouk, sindaco e presidente dell’Unione delle municipalità di Tiro.

