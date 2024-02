I liceali occupano il Siotto «Vogliamo lo psicologo e l’ascensore per disabili» 

Lo psicologo a scuola. Montacarichi e ascensori non funzionanti. Spazi per fare sport idonei e sicuri. Sono solo alcuni dei motivi che ieri hanno spinto gli studenti e le studentesse del liceo classico “Siotto” a lasciare, alla terza ora, le proprie aule e occupare la scuola di viale Trento.

In attesa che i rappresentati d’istituto spiegassero le ragioni della mobilitazione al dirigente scolastico, Aldo Pillittu, gli altri si sono radunati all’ingresso e poi, approfittando del bel tempo, sono “volati” nel cortile – lato via Rovereto - per organizzare al meglio l’occupazione.

Gli studenti

«Le ragioni sono diverse e l’elenco è lungo», spiegano i rappresentanti di istituto Francesco Masala e Alessia Murtas, «l’Italia è l’unico Paese dell’Unione Europea a non avere l’obbligo dello psicologo nelle scuole e questo è gravissimo. La sua figura per noi è essenziale, passiamo qui tante ore e sarebbe una presenza tanto utile quanto necessaria per aiutarci a gestire le nostre fragilità».Tra le ragioni anche l’edilizia scolastica. «Non funzionano i montacarichi per i disabili e un ascensore: il preside è da anni che chiede alla Città Metropolitana di intervenire. I nostri compagni con difficoltà motoria per arrivare ai campetti devono passare dall’esterno della scuola», spiegano ancora i rappresentanti. E poi: «Dopo l’8 gennaio, quando un nostro coetaneo ha perso la vita in via Peretti proprio mentre attraversava la strada per andare a scuola, i dirigenti scolastici hanno chiesto un dosso nelle strade in prossimità delle scuole: nessuno ha ancora fatto niente».Aggiungono ancora: «Il defibrillatore non funzionava da oltre due mesi, è stato aggiustato qualche giorno fa. Ed è obbligatorio. Senza dimenticare gli spazi dove facciamo sport: obsoleti e poco sicuri».

Occupazione costruttiva

In questi giorni porteranno avanti iniziative divisi in gruppi di lavoro. «Deve essere un’occupazione costruttiva e non una perdita di tempo. Alcune aule rimarranno aperte per studiare, leggere o disegnare. Negli spazi esterni ci saranno tornei sportivi e momenti di svago. L’obiettivo è creare condivisione e conoscerci meglio visto che in tanti sono stati penalizzati dalla pandemia, frequentando per lo più le lezioni a distanza».E poi un appello ai candidati delle elezioni regionali: «Venite a trovarci, la nostra protesta nasce proprio dall’esigenza di farci ascoltare di più e dare il nostro contributo per migliorare il mondo della scuola».

