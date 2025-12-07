I libri raccontano la musica e la Marmilla accoglie  Pedras et Sonus letteratura 

Musica e letteratura viaggiano a braccetto nel nuovo progetto di Zoe Pia che da questo venerdì inaugura in Marmilla un capitolo inedito del percorso culturale del festival Pedras et Sonus. Una manifestazione diffusa che attraversa Mogoro, Baressa, Sini, Gonnosnò, Nureci, Villa Verde e Albagiara, trasformando biblioteche, case della musica, teatri civici e spazi di comunità in luoghi di incontro tra libri, storie e vibrazioni sonore.

Primo fine settimana

Il via venerdì 12 a Mogoro: alle 16 la sede dell’associazione culturale Mogorese ospiterà il Laboratorio musicale di specialità educativa guidato da Stefano Thiesi. Alle 18 in Biblioteca, Donato Zoppo presenta “Csi. È stato un tempo il mondo”, Aliberti. Alle 22.30, alla Fiera dell’artigianato il concerto-racconto “Una questione privata” di Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli. Sabato 13, a Baressa, alle 10.30, Guido Michelone introdurrà “Il jazz e i mestieri. 50 interviste a chi lavora per la musica” (Arcana) e, alle 12, in collegamento streaming, il musicologo Stefano Zenni presenterà “Storia del jazz. Una prospettiva globale”, Quodlibet. Nel pomeriggio, Sini diventerà la capitale dell’arrangiamento: alle 16.30, in Biblioteca, Massimo Morganti illustrerà “Arrangiate(VI) Workbook” per Volontè & Co., alle 18 Francesco Caligiuri presenterà “Parfum d’Arménie for jazz orchestra” (Musica Practica. Alle 21.30 la serata proseguirà con il concerto del Free Collective insieme alla fisarmonicista svizzera Lea Gasser. La mattina di domenica 14 il festival raggiungerà il Pozzo sacro di San Salvatore a Gonnosnò, dove alle 10.30 Raffaele Matta presenterà “L’imperfezione della realtà” (Rossini), seguito alle 11 dal suo reading e, alle 12, dal concerto This is Water, che trasformerà l’archeologia in paesaggio sonoro. A Nureci, alle 15.30, Francesca Tini Brunozzi introdurrà “Il dettato dell’immaginazione”, Melville. Alle 17, in streaming, il giornalista Alceste Ayroldi ricostruirà storia e struttura delle orchestre italiane attraverso “The Big Band Theory”, Minimum Fax. La giornata culminerà nel teatro adiacente: alle 18.30 Alberto Guidetti presenterà “Con rabbia e con amore” (Sem) seguirà il reading.

Secondo weekend

Il secondo fine settimana si aprirà venerdì 19 a Nureci: alle 18.30 Tullio Visioli dialogherà con Ada Montellanico sul volume “I bambini e la musica. Crescere con i suoni”, L’Asino d’Oro. Alle 21.30 il teatro accoglierà i Mopoke. Sabato 20, alle 11.30, l’Aula consiliare di Villa Verde ospiterà la presentazione di Daniela Veronesi dedicata a “L’arte della Conduction” (Lim), per raccontare la tecnica gestuale ideata da Butch Morris. Nel pomeriggio il festival tornerà a Sini, dove alle 17 il Tenore Santa Maria Otzana di Ottana si esibirà nella casa di riposo Gli Ulivi prima di salire sul palco della chiesa di Santa Chiara alle 18, trasformando il canto a tenore in un’esperienza di ascolto condiviso. L’ultima giornata, domenica 21 d, si aprirà ad Albagiara. Alle 10.30 Nicola Piovani presenterà in streaming “La musica è pericolosa” La nave di Teseo, cui seguirà alle 11 un reading. Alle 11.30 Franco Fussi con “Vocologia artistica. La consapevolezza nel canto” (Volontè & Co., 2025) e alle 12, la parrocchia di San Sebastiano accoglierà il concerto “Indindara” con che i Tenores di Orosei Antoni Milia e Zoe Pia. Alle 15.30, Baressa ospiterà Giacomo Pisano con “L’onda nera. 40 anni di (contro)cultura dark” (Milieu), seguito alle 16 da un reading con Francesca Mulas. Alle 17, il canto dei Tenores di Orosei entrerà nella casa di riposo del paese come gesto di vicinanza e cura. Allo stesso orario, Villa Verde accoglierà il reading-laboratorio di Flavio Soriga, che alle 17 presenterà “Signor Salsiccia”, Bompiani. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA