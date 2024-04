I libri degli studenti al salone di Torino 

Anche quest’anno il Festival della letteratura del mediterraneo organizzato dall’associazione culturale Genti Arrubia chiude con un grande successo. Non solo di pubblico ma anche per essere riuscito, così come nella passata edizione, a portare i libri pubblicati dai ragazzi delle scuole, al Salone del libro di Torino in corso in questi giorni.

Nello stand dell’editoria sarda trovano infatti spazio “Fedeusu uno giogu”, enigmistica per metà in sardo e per metà in italiano e “We Bro: ti droppo una storia”, un lavoro di scrittura creativa utilizzando i codici linguistici adolescenziali. Entrambi realizzati dagli alunni delle scuole medie che con il supporto delle loro insegnanti, hanno dato vita ad una ricerca che ha portato a ragionare sulla costruzione ed evoluzione della lingua e sulle espressioni proprie dello slang giovanile, così come sulla possibilità dell’uso della lingua sarda per la costruzione di enigmi, sciarade rebus, giochi enigmistici.«Gli autori delle storie presenti nel libro “We Bro: ti droppo una storia”» ha spiegato il presidente di Genti Arrubia, Enrico Frau, «sono ragazze e ragazzi che partendo dai loro vissuti, dalle loro fantasie, hanno saputo raccontarci storie con invenzioni lessicali proprie della loro realtà espressiva e a loro chiare nel significato».

RIPRODUZIONE RISERVATA