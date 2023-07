I libanesi di Feraxi e il loro sogno: un campeggio verde 

In Sardegna sbarcano per la prima volta nel 2019. Partono da Beirut, sono in quattro, tutti libanesi. Restano folgorati da un’isola «che è come il Libano ma in più ha il mare più bello del mondo». C’è un posto poi che fa perdere la testa: Feraxi, sulla costa di Muravera. «Il futuro è qui, compriamo un terreno e trasferiamoci».

Il gruppo

La capogruppo è Leena Ksaifi, 37 anni, donna intraprendente e amante dei viaggi. Il compagno si chiama Georges Abi Moussa, 36 anni, un imprenditore nel mondo dello spettacolo. Poi c’è Amandine Brenas, 41 anni, direttrice di una università di grafica e Abbad Ezzeddine, 29 anni. Gli “esploratori” sono Leena e Goerges. Ci mettono un po’ a trovare quel terreno, poi la fumata bianca grazie anche a due amici cagliaritani che avevano conosciuto in Libano, Giorgia e Alessandro Falchi. Amici che li guidano e che sposano l’iniziativa di Leena e Georges. Lo acquistano in sei quel terreno, loro quattro più Giorgia e Alessandro: 17 ettari a due chilometri dal mare, uso agricolo.

Il terreno

«Avevamo un duplice obiettivo – spiega Leena – trovare un bel posto per le vacanze e magari pensare di fare qualcosa dal punto di vista imprenditoriale. L’idea è quella di un agri-campeggio culturale. Noi in Libano gestiamo un campeggio: alberi, tende e libri nel bel mezzo di una riserva naturale. Feraxi per certi versi ci ricorda la riserva naturale che c’è in Libano, in più c’è la possibilità di coltivare, un qualcosa che nessuno di noi ha mai fatto prima».

Clima simile «ma soprattutto – mette in evidenza Leena – qui mi sono sentita a casa. Io che ho sempre vissuto in città e che ho girato per il mondo ho avuto delle sensazioni meravigliose. Sensazioni che mi hanno portato a compiere un passo molto importante, acquistare casa e venire a vivere a Feraxi».

Georges, il compagno, l’ha seguita «anche se faccio spesso avanti e indietro. A Beirut lavoro come sceneggiatore, in particolare per film di animazione». Poi si sono aggiunti Amandine e Abbad: «Per fortuna – confida Amandine – posso lavorare in smart working».

La scelta

Per l’agri-campeggio c’è l’ostacolo della burocrazia: «Ci vuole tempo – dicono in gruppo – il progetto è in fase preliminare ma noi non abbiamo fretta. Intanto trascorriamo le giornate a contatto con la terra, a fare gli agricoltori. Lo stiamo facendo da autodidatti. Se siamo stanchi c’è il mare qua dietro. È un qualcosa di magnifico».

Cinquanta olivi, peri, un piccolo agrumeto. Duecento piantine avute dall’ente foreste, un orto, girasoli, colza, cedri libanesi. Il pozzo, un agronomo che li segue: agricoltura sostenibile e naturale. Una vita tra mare e campagna, tra contadini e turisti. Senza dimenticare il buon cibo: «Qui in Sardegna – ci scherzano su in gruppo – è molto difficile essere vegani».

Con Leena, a Feraxi, c’è anche un boxer, un cane che ha salvato dalla strada. «Io – conclude Leena - ho sempre viaggiato anche perché una parte della mia famiglia vive in Canada. Mi sposto di frequente da una parte all’alta del globo con tappe in Tunisia e in Qatar. Continuerò a viaggiare ma Feraxi è già la mia base preferita. Mia e, oramai, anche dei miei amici. Piuttosto non mi spiego come mai tanti giovani lasciano la Sardegna, questa è un’isola meravigliosa dove si possono fare tante cose rispettando la natura. Un rispetto che purtroppo in Libano sta venendo meno. Fate come noi, investite in quest’isola».

