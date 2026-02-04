I Lestrigoni di Odisseo erano i nostri antenati sardi La lezione di Cultraro 

In attesa del film di Nolan, destinato a rinfocolare la passione per il mito più celebrato dell’Occidente, Massimo Cultraro esalta l’orgoglio sardo, confermando che sì, i Lestrigoni, giganti antropofagi che distruggono undici delle dodici navi di Odisseo, sono i nostri antenati. L’archeologo, dirigente di ricerca del Cnr e professore di Archeologia Egea e Preistoria all’Università di Palermo, ospite stasera a Cagliari dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, non ha dubbi: nell’epico viaggio dell’eroe omerico c’è una tappa sarda, disconosciuta da alcuni studiosi, ma c’è. Nell’Ex Regio Museo, alle 17, il professore terrà la lectio “Odisseo & Ulisse: il signor nessuno che unì il Mediterraneo“, per la rassegna dei Musei Nazionali curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

Legami

Nella rilettura di Cultraro, gli aspetti letterari, ampiamente studiati, sono trascurati a vantaggio di quelli storici e archeologici: il viaggio di Odisseo è il pretesto per ricostruire i rapporti tra il mondo Egeo e l’Occidente. «Per i Greci, l’Occidente rappresenta la fine del mondo conosciuto. Per questo, nei poemi, è popolato da isole misteriose, mostri ed esseri fantastici». La vicenda di Ulisse è utile a esplorare un mondo poco noto e suggerire la postura corretta dinanzi allo straniero: ospitalità, accoglienza, curiosità, come nell'episodio dei Feaci. E si badi, nel mito c’è molta più verità di quanto si creda, avverte Cultraro: L’Odissea conserva tracce di antichissime tradizioni marinare. I racconti nascono sulle navi e si arricchiscono nel tempo. Ogni narratore aggiunge qualcosa di suo. Spesso sono il risultato di percezioni distorte dovute alla paura del mare. I luoghi descritti, però, hanno una base reale: sono sospesi tra realtà e immaginazione». Tuttavia, che Ulisse sia stato in Sardegna, non è una fantasia: «I primi esegeti dell’Odissea hanno intuito l’esistenza di una tappa sarda, che, curiosamente, nelle letture successive è scomparsa: l’isola dei Lestrigoni». Tant’è vero, spiega il professore, che il luogo è chiamato Telepilo, ovvero, dal greco télos, ultima porta: il limite estremo dell’Occidente conosciuto. La periferia remota del mondo, ma, precisa Cultraro, pur sempre all’interno dello spazio noto.

Giganti

«I Lestrigoni, al di là della tradizione che li assimila ai Ciclopi: popolazioni gigantesche e mostruose, vanno letti alla luce della fantasia dei racconti dei marinai. L’idea di isole che appaiono deserte ma, all’improvviso, si popolano di animali o uomini giganteschi è una costante della letteratura di viaggio, anche in epoca moderna. «Accanto a questi elementi fantastici, però», dice il professore, «ci sono aspetti che possono essere interpretati in chiave archeologica e storica. Omero descrive i Lestrigoni come una comunità dotata di una struttura politica e sociale ben organizzata. Si sofferma in particolare sui rapporti di potere, secondo una visione tipicamente greca, che vede nell’organizzazione politica un’evoluzione dalla forma primitiva alla civiltà. Pur non essendo mai equiparati ai Greci, considerati da sé stessi gli unici veramente civili, i Lestrigoni sono presentati come una società in trasformazione verso un ordine più progredito». Un elemento significativo è la presenza di una struttura gerarchica con un re e una regina: «Uno dei rari casi, nell’epica, in cui viene esplicitamente menzionata una figura femminile regale. È un dato interessante se lo confrontiamo con quanto sappiamo sulle società protostoriche del Mediterraneo occidentale, in Sicilia e soprattutto in Sardegna, dove il ruolo delle donne è centrale e autorevole». In seguito, «poiché la Sardegna è stata a lungo legata al mondo fenicio e punico, molti studiosi l’hanno considerata estranea alla sfera greca».

Si tratta di un “pregiudizio storiografico“. Invece, chiosa Massimo Cultraro: «Le ricerche dimostrano che è sempre stata inserita nelle reti di contatti del Mediterraneo, in collegamento con l’Egeo e il Vicino Oriente».



