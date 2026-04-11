I legami di San Francesco con la Sardegna: esperti a confronto alla Facoltà di Teologia 

San Francesco e la Sardegna: questo il tema del convegno organizzato per venerdì 17 aprile, alle 16.30, nell’aula magna della facoltà Teologica, in via Sanjust 13. Un’iniziativa proposta in occasione degli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi, in collaborazione con la diocesi e il comune di Iglesias, dal titolo “San Francesco a la Sardegna: un legame storico e spirituale tra Iglesias e Oristano”.

Interverranno Marco Antonio Scanu, Mauro Badas, Filippo Sedda e Fabrizio Congiu. Il tutto moderato da Daniela Aretino, archivista e paleografa. All’inizio i saluti di Mario Farci, vescovo di Iglesias, e Giovanni Ligas, preside della facoltà Teologica della Sardegna.

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