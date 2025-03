I legali della vedova: «Ridateci i beni» 

Aveva annunciato le contromisure per difendersi, convinta di essere nel giusto, e le azioni legali sono arrivate. Simonetta Iozzia, accusata di avere sfruttato, maltrattato e manipolato l’anziano marito (un banchiere monegasco) ieri è passata al contrattacco. Tramite la sua avvocata Annamaria Bernardini De Pace (che la assiste insieme a Sara Pala e Massimiliano Ravenna) ha chiesto al Tribunale di Tempio la revoca del provvedimento che congela i beni ereditati dal marito. Simonetta Iozzia, 52 anni, di Siniscola (titolare di attività a San Teodoro e Budoni) ritiene ingiusto e immotivato il provvedimento con il quale sono stati bloccati diversi beni, fra cui una villa extra lusso a Porto Cervo. Il giudice del Tribunale di Tempio, Alessandro Di Giacomo, nelle settimane scorse aveva disposto il congelamento dei beni a tutela dei figli del banchiere Adalberto Miani, con il quale Simonetta Iozzia si è sposata nel dicembre del 2022. L’uomo è deceduto all’età di 86 anni, due anni dopo. I figli del banchiere di origini italiane accusano Iozzia di avere manipolato Miani e mettono in discussione le nozze e il testamento del banchiere. Per i legali di Iozzia «è falso che la Iozzia abbia circonvenuto il dottor Miani o strumentalizzato sue (inesistenti) deteriori condizioni psichiche». Per questa ragione la vedova di Miani chiede la restituzioni di quelli che ritiene i suoi beni.

