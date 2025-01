I legali della presidente preparano il ricorso. O forse due 

La governatrice Alessandra Todde ha già annunciato che presenterà ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione che ha decretato la decadenza da Consigliere regionale e, per effetto, anche dalla carica di presidente della Regione. A seguirla, sin da quando il Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’appello di Cagliari le ha mosso le prime contestazioni sulla rendicontazione, ci sono gli avvocati Benedetto e Stefano Ballero che stanno già lavorando all’atto di impugnazione.

Ma l’assenza di precedenti rende tutto complicato, tanto che non tutti i giuristi concordano sulle modalità del ricorso. La maggioranza, in ogni caso, ritiene che l’ordinanza-ingiunzione sia un atto amministrativo che deve essere impugnato presso il Tribunale ordinario, dunque davanti al giudice civile: e se la sanzione da 40mila euro sarebbe immediatamente esecutiva, la decadenza lo sarà solo quando verrà recepita dal Consiglio regionale (dunque è possibile che l’Assemblea aspetti che la sentenza diventi irrevocabile dopo i tre gradi di giudizio). Il Collegio – stando alle indiscrezioni – avrebbe assegnato alla presidente Todde la sanzione più pesante perché avrebbe ritenuto falsa la dichiarazione obbligatoria da presentare, pena la decadenza, rinviando così gli atti in Procura.

Altri giuristi, invece, ritengono si possa usare il ricorso con «doppio binario»: ovvero sia una impugnazione al giudice ordinario (come indicato anche dalla Corte Costituzionale nel 1996) che un ricorso al Tar non tanto sull’ordinanza-ingiunzione quanto sulla presa d’atto che farà il Consiglio regionale.

