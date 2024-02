I leader tra ansia e speranza Sorrisi alle urne, poi l’attesa 

Quasi tutti se la sono presa con comodo. I quattro candidati alla presidenza della Regione hanno votato senza fretta, comunque tutti ieri mattina, dedicandosi a famiglia e affetti prima del tour de force che, soprattutto stasera, caratterizzerà lo spoglio.

Sardigna R-esiste

La prima a votare dei quattro big è stata Lucia Chessa, poco prima delle 9.30 ad Austis, nell'unico seggio del paese allestito nella scuola materna. Sostenuta dalla lista Sardigna R-esiste, già sindaca del piccolo centro, 750 abitanti in Provincia di Nuoro, Chessa è segretaria nazionale dei Rossomori, formazione autonomista alla guida di questo nuovo soggetto politico, Sardigna R-esiste, che «è nato e continuerà a esistere qualunque sia il risultato di queste regionali», spiega la candidata. «Sarà l'unico soggetto nuovo nel panorama politico sardo e starà col fiato sul collo su chiunque andrà al governo della nostra Isola».

Campo largo

Quindi, a Nuoro, è stato il turno di Alessandra Todde, rappresentante del Campo largo. L’ex viceministra del M5S ha votato verso le 10.30, accompagnata dalla famiglia, nel seggio numero 4 allestito alle scuole elementari “Podda” di via Matteotti. «L'importante è che la gente vada a votare, faccia valere il proprio voto e decida per il presente e il futuro della Sardegna. Ciò che conta è l'esercizio democratico del voto», ha detto Todde al seggio. Subito dopo la votazione la leader della coalizione trainata da Pd e M5S è rientrata a Cagliari: oggi seguirà lo spoglio delle schede nel Comitato elettorale della coalizione, in via Dante 45.

Centrodestra

Pochi minuti dopo, alle 10.41 precise, ma a Cagliari, è stata la volta di Paolo Truzzu. Il candidato del centrodestra ha deposto la scheda nell’urna nel seggio dell'Istituto comprensivo "Randaccio Tuveri Don Milani", in via Venezia 2. Il sindaco del capoluogo è arrivato in auto, accompagnato dalla moglie. All’ingresso ha stretto una decina di mani, chiesto se c'era qualcuno in coda e poi è entrato. In quel momento, al seggio numero 507, non c'era nessuno in fila e Truzzu ha effettuato tutte le operazioni in poco più di un minuto. Nel pomeriggio, fedele a un rito ormai quarantennale, il sindaco ha raggiunto la Domus per sostenere il Cagliari. Rinfrancato dal pari con il Napoli all’ultimo respiro, ha annunciato ciò che farà oggi: «Di solito attendo a casa da solo l'esito del voto, è probabile che farò così anche in questa occasione».

Coalizione sarda

L’ultimo a votare, poco dopo le 11.30, a Cagliari, nel seggio dell'istituto tecnico Buccari di piazza dei Centomila, è stato il candidato della Coalizione sarda Renato Soru. Accompagnato dal suo staff e dalla moglie, Soru si è mostrato sorridente e sereno: «È stata una bella campagna elettorale e questa sarà una bella giornata di democrazia e partecipazione». Oggi assisterà allo spoglio da casa e nella sede elettorale della coalizione di Corso Vittorio Emanuele 81 a Cagliari.

